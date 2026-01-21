КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

«Белоснежка», «Война миров» и «Электрический штат» — объявлены номинанты на «Золотую малину»

Андрей Квасков
21 января 14:07
770
2 минуты на чтение
Организаторы «Золотой малины» представили номинантов своей антипремии за 2025 год. Лидером по числу упоминаний стали «Белоснежка» и новая версия «Войны миров» — у каждой по шесть антинаград.

В номинации «Худший фильм» также поборются «Электрический штат» братьев Руссо и «Звёздный путь: Секция 31».

Худший фильм:

  • «Электрический штат»;

  • «Последнее завтра»;

  • «Белоснежка»;

  • «Война миров»;

  • «Звездный путь: Секция 31».

Худший актер:

  • Дэйв Батиста («В потерянных землях»);

  • Айс Кьюб («Война миров»);

  • Скот Иствуд («Аларум»);

  • Джаред Лето («Трон: Арес»);

  • The Weeknd («Последнее завтра»).

Худшая актриса:

  • Ариана ДеБос («Любовь-боль»);

  • Мила Йовович («В потерянных землях»);

  • Натали Портман («Источник вечной молодости»);

  • Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»);

  • Мишель Йео («Звёздный путь: Секция 31»).

Худший актер второго плана:

  • Все семь гномов («Белоснежка»);

  • Николас Кейдж («Стрелки»);

  • Стивен Дорфф («Шпионская свадьба»);

  • Грег Кинниэр («Вне зоны доступа»);

  • Сильвестр Сталлоне («Аларум»).

Худшая актриса второго плана:

  • Анна Кламски («Шпионская свадьба»);

  • Эма Хорват («Незнакомцы. Глава 2»);

  • Скарлет Роуз Сталлоне («Стрелки»);

  • Кейси Рол («Звёздный путь: Секция 31»);

  • Изис Вальверде («Аларум»).

Худший ремейк или сиквел:

  • «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»;

  • «Пять ночей с Фредди 2»;

  • «Смурфики»;

  • «Белоснежка»;

  • «Война миров».

Худшее экранное комбо:

  • Все семь гномов из «Белоснежки»;

  • Джеймс Корден и Рианна в «Смурфиках»;

  • Айс Кьюб и его камера в Zoom в «Войне миров»;

  • Роберт ДеНиро и Роберт ДеНиро в «Мафиози»;

  • The Weeknd и его эго в «Последнем завтра».

Худший режиссер:

  • «Электрический штат» — братья Руссо;

  • «Последнее завтра» — Трей Эдвард Шульц;

  • «Белоснежка» — Марк Уэбб;

  • «Война миров» — Рич Ли;

  • «Звездный путь: Секция 31» — Олатунде Осунсанми.

Худший сценарий:

  • «Электрический штат»;

  • «Последнее завтра»;

  • «Белоснежка»;

  • «Война миров»;

  • «Звездный путь: Секция 31».

Победителей назовут 14 марта 2026 года — по традиции за двое суток до начала церемонии «Оскар».

Андрей Квасков
