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    «Бессмертная гвардия» от Netflix задумывалась как трилогия

    15 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    15.07.2020
    2378
    0 минут на чтение
    «Бессмертная гвардия» от Netflix задумывалась как трилогия 1

    Режиссер «Бессмертной гвардии» от Netflix Джина Принс-Байтвуд рассказала, что хочет экранизовать весь оригинальный комикс — у нее в планах есть еще две части.

    Но, по словам постановщицы, конечное решение будет зависеть от реакции зрителей.

    Начнем с того, что Грег Рука задумывал историю как трилогию. Я знаю, как она должна развиваться дальше. В ней много крутых моментов. Но все будет зависеть от желания зрителей. Если им захочется добавки, мы им ее дадим.

    «Бессмертная гвардия» вышла на Netflix 10 июля. Многим критикам фильм пришелся по душе. К тому же картина до сих пор находится в топе стримингового сервиса.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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