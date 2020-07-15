«Бессмертная гвардия» от Netflix задумывалась как трилогия

Режиссер «Бессмертной гвардии» от Netflix Джина Принс-Байтвуд рассказала, что хочет экранизовать весь оригинальный комикс — у нее в планах есть еще две части.
Но, по словам постановщицы, конечное решение будет зависеть от реакции зрителей.
Начнем с того, что Грег Рука задумывал историю как трилогию. Я знаю, как она должна развиваться дальше. В ней много крутых моментов. Но все будет зависеть от желания зрителей. Если им захочется добавки, мы им ее дадим.
«Бессмертная гвардия» вышла на Netflix 10 июля. Многим критикам фильм пришелся по душе. К тому же картина до сих пор находится в топе стримингового сервиса.
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