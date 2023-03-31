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    CDPR перезапустила разработку спин-оффа «Ведьмака» от авторов The Flame in the Flood

    31 марта 2023
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    31.03.2023
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    0 минут на чтение
    CDPR перезапустила разработку спин-оффа «Ведьмака

    CD Projekt RED объявила, что решила перезапустить разработку игры по «Ведьмаку» под рабочим названием Sirus от студии The Molasses Flood, известной по выживачу The Flame in the Flood.

    В рамках финансового отчета руководство отметило, что игра в текущем виде не подходила под видение CDPR. Однако студия хочет не бояться экспериментировать с проектами. А в смене курса на ранних этапах она не видит ничего плохого.

    Мы не хотим продолжать заниматься проектами, которые нам не подходят. Сейчас, пожалуй, это все, что мы можем сказать про Sirus.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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