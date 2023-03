CDPR перезапустила разработку спин-оффа «Ведьмака» от авторов The Flame in the Flood

CD Projekt RED объявила, что решила перезапустить разработку игры по «Ведьмаку» под рабочим названием Sirus от студии The Molasses Flood, известной по выживачу The Flame in the Flood.

В рамках финансового отчета руководство отметило, что игра в текущем виде не подходила под видение CDPR. Однако студия хочет не бояться экспериментировать с проектами. А в смене курса на ранних этапах она не видит ничего плохого.