Четвертый сезон «Очень странных дел» установил новый рекорд — на этот раз по просмотрам

По данным The Hollywood Reporter, четвертый сезон «Очень странных дел» набрал около 1,15 миллиарда часов просмотров за первые 28 дней с момента премьеры.
Это произошло после выхода последних двух эпизодов, но основная часть просмотров приходится на первые семь серий.
Четвертый сезон «Очень странных дел» — первый англоязычный сериал, преодолевший отметку в миллиард часов просмотров за 28 дней. Среди всех оригинальных проектов лучше показала себя только «Игра в кальмара» с 1,65 миллиарда часов.
Это не первый рекорд, который поставил новый сезон «Очень странных дел». Ранее он стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix.
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