Организаторы «Comic Con Игромир» раскрыли часть кинопрограммы грядущего фестиваля.
Так, авторы сериала «Майор Гром. Игра против правил» раскроют детали проекта и раздадут автографы, а создатели «Чебурашки» проведут презентацию второй части, которая выйдет уже 1 января.
Также гостей ждут эксклюзивный отрывок из третьего сезона «Вампиров средней полосы», четыре эпизода анимационного экшена «Киберслав», финал второго сезона «Кибердеревни», показ китайского фильма «Ассасин: Смертельная битва», а также презентации мистического фэнтези «Тайный город» и полнометражки «Король и Шут. Навсегда».
«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря.
