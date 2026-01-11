КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Пёс из «Глазами пса» выиграл премию за лучшую актёрскую игру

Кот-император
11 января 09:10
291
1 минута на чтение
Пёс Инди, сыгравший главную роль в фильме «Глазами пса» (Good Boy в оригинале), получил премию Astra за лучшую актёрскую игру в ужасах или триллере. Это не премия для животных — Инди соперничал с актёрами-людьми. Номинантами на эту премию были в том числе Итан Хоук за «Чёрный телефон 2» и Элисон Бри за «Вместе».

При этом Инди, строго говоря, не совсем «играл роль» — его поведение в кадре не результат дрессировки. Хозяин на протяжении года просто снимал естественные реакции пса, подлавливая подходящие для сценария моменты, а затем смонтировал это в историю о том, как пёс наблюдает за тёмной сущностью, преследующей хозяина.
В большинстве других категорий премии Astra победил вампирский фильм «Грешники»— в том числе за сценарий, лучшую драму и саундтрек. «Супермен» стал лучшей фантастикой, а «Орудия» — лучшим фильмом ужасов.

Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!

Олеся Климчук

24.10.2025

4706

Ждём сиквел «Глазами кота», где призракам наконец намылят шею.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

