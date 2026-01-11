Пёс из «Глазами пса» выиграл премию за лучшую актёрскую игру

Astra за лучшую актёрскую игру в ужасах или триллере. Это не премия для животных — Инди соперничал с актёрами-людьми. Номинантами на эту премию были в том числе Итан Хоук за «Чёрный телефон 2» и Элисон Бри за «Вместе».





При этом Инди, строго говоря, не совсем «играл роль» — его поведение в кадре не результат дрессировки. Хозяин на протяжении года просто снимал естественные реакции пса, подлавливая подходящие для сценария моменты, а затем смонтировал это в историю о том, как пёс наблюдает за тёмной сущностью, преследующей хозяина.