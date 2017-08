Похоже, создатели «Чудо-женщины» всё не могут нарадоваться успеху своего творения. И ведь действительно, если сравнивать с другими лентами Киновселенной DC «Отряд самоубийц» и «Бэтмен против Суперена», история про амазонку Диану оставила приятные впечатления и у зрителей, и у критиков. 27 августа официальный аккаунт фильма в твиттере поделился вот таким тизером.

Own #WonderWoman on Digital Tuesday and watch a bonus scene not seen in theaters! pic.twitter.com/kig2FKJT00

