Похоже, создатели «Чудо-женщины» всё не могут нарадоваться успеху своего творения. И ведь действительно, если сравнивать с другими лентами Киновселенной DC «Отряд самоубийц» и «Бэтмен против Суперена», история про амазонку Диану оставила приятные впечатления и у зрителей, и у критиков. 27 августа официальный аккаунт фильма в твиттере поделился вот таким тизером.

Own #WonderWoman on Digital Tuesday and watch a bonus scene not seen in theaters! pic.twitter.com/kig2FKJT00 — #WonderWoman (@WonderWomanFilm) August 27, 2017

В версию фильма на цифровых носителях и Blu-Ray войдёт дополнительный сцена-эпилог под названием «Миссия Этты». Вероятно, она намекнёт на события грядущей «Лиги Справдливости». Выход цифровой версии фильма ожидается 29 августа, а высокое качество на Blu-Ray стоит ждать не раньше 19 сентября.

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