Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году

Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия
«Интерстеллар» с точки зрения науки
Crunchyroll хочет выдвинуть нового «Истребителя демонов» на «Оскар»!

Дмитрий Кинский
26 сентября 15:41
111
1 минута на чтение
Генеральный директор Crunchyroll Рахул Пурини в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что компания хочет выдвинуть сверхуспешного «Истребителя демонов: Бесконечная крепость» на «Оскар» в 2026 году.
Рахул Пурини
Мы считаем, что фильм невероятен. Анимация, сюжет, качество — все на высоте. Фанаты определенно заслуживают, чтобы фильм получил номинации. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить его необходимой поддержкой для рассмотрения во всех номинациях, на которые лента может претендовать.
Картина может претендовать на премии в категориях «Лучший анимационный фильм», «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучшие визуальные эффекты».
Напомним, за исключением победы «Унесенных призраками» и «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки, японская анимация редко получает серьезное признание.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» установил рекорд по сборам

Андрей Квасков

22.09.2025

626

Это лишь первая часть трилогии.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

