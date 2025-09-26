Crunchyroll хочет выдвинуть нового «Истребителя демонов» на «Оскар»!

Генеральный директор Crunchyroll Рахул Пурини в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что компания хочет выдвинуть сверхуспешного «Истребителя демонов: Бесконечная крепость» на «Оскар» в 2026 году.
Рахул Пурини
Мы считаем, что фильм невероятен. Анимация, сюжет, качество — все на высоте. Фанаты определенно заслуживают, чтобы фильм получил номинации. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить его необходимой поддержкой для рассмотрения во всех номинациях, на которые лента может претендовать.
Картина может претендовать на премии в категориях «Лучший анимационный фильм», «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучшие визуальные эффекты».
Напомним, за исключением победы «Унесенных призраками» и «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки, японская анимация редко получает серьезное признание.