Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Как создавалась техника из «Назад в будущее 2»: концепт-арты
Мамору Хосода хотел стать вторым Миядзаки, а стал самим собой
Друг может стать злейшим врагом — новые детали Judas от создателя BioShock

Андрей Квасков
28 августа 12:22
155
1 минута на чтение
Студия Ghost Story Games, возглавляемая Кеном Левином, опубликовала первый дневник разработки Judas и поделилась новыми подробностями проекта.

Авторы объяснили, что предпочитают сосредотачиваться на создании самой игры, а не на постановочных трейлерах, но теперь хотят чаще выходить на связь с игроками через такие блоги.

На этот раз дневник посвятили системе «злодейства». Если в BioShock антагонисты были известны заранее, то в Judas всё зависит от действий самого игрока. По мере прохождения геймеры встретят «большую тройку» персонажей, которые могут стать как союзниками, так и врагами.

Игрокам придётся балансировать между доверием и предательством, а каждая потеря будет ощущаться как прощание с настоящим другом.
Авторы признаются, что вдохновлялись системой «Немезиды» из Shadow of Mordor, но сделали упор на глубокие личные отношения. «Большая тройка» будет подкупать, спасать, сплетничать и плести интриги, а в конце всё равно заставит вас сделать трудный выбор.

Даты релиза у Judas все еще нет.

