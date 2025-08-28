Друг может стать злейшим врагом — новые детали Judas от создателя BioShock









На этот раз дневник посвятили системе «злодейства». Если в BioShock антагонисты были известны заранее, то в Judas всё зависит от действий самого игрока. По мере прохождения геймеры встретят «большую тройку» персонажей, которые могут стать как союзниками, так и врагами.





Игрокам придётся балансировать между доверием и предательством, а каждая потеря будет ощущаться как прощание с настоящим другом.

Авторы признаются, что вдохновлялись системой «Немезиды» из Shadow of Mordor, но сделали упор на глубокие личные отношения. «Большая тройка» будет подкупать, спасать, сплетничать и плести интриги, а в конце всё равно заставит вас сделать трудный выбор.







Даты релиза у Judas все еще нет.

