Джефф Безос построит свою космическую станцию

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что к 2025–2030 годам его компания Blue Origin совместно с Sierra Space построит коммерческую космическую станцию на околоземной орбите.

Станцию назовут «Орбитальный риф». Ее будут использоваться для исследователей, журналистов, космических туристов, бизнесменов и не только.

«Орбитальный риф» будет вмешать около 10 человек. Его оборудуют жилыми и научными модулями, а также необходимой техникой. При этом сама станция будет постепенно расширяться.