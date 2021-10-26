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    Новости

    Джефф Безос построит свою космическую станцию

    26 октября 2021
    26.10.2021
    180
    0 минут на чтение
    Джефф Безос построит свою космическую станцию

    Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что к 2025–2030 годам его компания Blue Origin совместно с Sierra Space построит коммерческую космическую станцию на околоземной орбите.

    Станцию назовут «Орбитальный риф». Ее будут использоваться для исследователей, журналистов, космических туристов, бизнесменов и не только.

    «Орбитальный риф» будет вмешать около 10 человек. Его оборудуют жилыми и научными модулями, а также необходимой техникой. При этом сама станция будет постепенно расширяться.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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