Джефф Безос построит свою космическую станцию

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что к 2025–2030 годам его компания Blue Origin совместно с Sierra Space построит коммерческую космическую станцию на околоземной орбите.
Станцию назовут «Орбитальный риф». Ее будут использоваться для исследователей, журналистов, космических туристов, бизнесменов и не только.
«Орбитальный риф» будет вмешать около 10 человек. Его оборудуют жилыми и научными модулями, а также необходимой техникой. При этом сама станция будет постепенно расширяться.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Там, где нас нетГрустный стрип про Луну и не только.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.