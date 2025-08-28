«Эксмо» запускает импринт «Лисий Лес», посвященный азиатскому фэнтези

В конце месяца запускается импринт издательства «Эксмо» под названием «Лисий Лес», который сфокусируется на выпуске азиатского фэнтези.

На старте будет четыре коллекции:

«Кицунэ. Хиты японского фэнтези»: культовое ранобэ вроде «Двенадцати королевств» Фуюми Оно и «Ди, охотника на вампиров» Хидэюки Кикути;

«Кумихо. Хиты корейского фэнтези»: манхвы и новеллы, среди которых «Я взрастила зверя» от Teava & Early Flower;

«Яоху. Хиты китайского фэнтези»: китайские новеллы в духе «Минлани. История дочери наложницы» от Guan Xin Ze Luan;

«Лиса и дракон. Хиты ориентального фэнтези»: англоязычные романы от писателей с азиатскими корнями. Линейка стартует с «Дома зверя» Мишель Вон.

В числе первых релизов будут первый том «Двенадцати королевств» и корейская история «Я взрастила зверя».

