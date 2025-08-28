КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

«Изгой-один»: вырезанные сцены и альтернативный финал
Das ist fantastisch! Фантастические порнопародии
Новости

«Эксмо» запускает импринт «Лисий Лес», посвященный азиатскому фэнтези

Дмитрий Кинский
28 августа 19:53
1 минута на чтение
В конце месяца запускается импринт издательства «Эксмо» под названием «Лисий Лес», который сфокусируется на выпуске азиатского фэнтези.
На старте будет четыре коллекции:
  • «Кицунэ. Хиты японского фэнтези»: культовое ранобэ вроде «Двенадцати королевств» Фуюми Оно и «Ди, охотника на вампиров» Хидэюки Кикути;
  • «Кумихо. Хиты корейского фэнтези»: манхвы и новеллы, среди которых «Я взрастила зверя» от Teava & Early Flower;
  • «Яоху. Хиты китайского фэнтези»: китайские новеллы в духе «Минлани. История дочери наложницы» от Guan Xin Ze Luan;
  • «Лиса и дракон. Хиты ориентального фэнтези»: англоязычные романы от писателей с азиатскими корнями. Линейка стартует с «Дома зверя» Мишель Вон.
В числе первых релизов будут первый том «Двенадцати королевств» и корейская история «Я взрастила зверя».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

К юбилею Аркадия Стругацкого сервисы «Яндекса» запустили масштабный проект

Новости

Трейлер фэнтезийной дорамы про джинна-сатану «Все твои желания исполнятся»

Новости

Алекс Гарланд написал 160-страничный сценарий для питча экранизации Elden Ring

Новости

Друг может стать злейшим врагом — новые детали Judas от создателя BioShock
Авторы пообещали чаще делиться подробностями.

Новости

Когда начнутся съёмки сериала по Mass Effect
Руководит созданием сериала Даг Джанг.

Новости

Джеки Чан работает над трюками «Человека-паука: Новый день»
«Режиссёр был в восторге»

Новости

Хоакин Феникс мог сыграть Бэтмена

Новости

По мотивам «Удивительного волшебника из страны Оз» выпустят молодежный сериал
Пока без даты выхода.

Новости

СМИ: Netflix и Sony уже ведут переговоры о сиквеле «Кейпоп-охотниц на демонов»

Новости

Clair Obscur: Expedition 33 может получить продолжение
Но пока без деталей.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты