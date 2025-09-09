КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

«Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
Дэнни Эльфман и его мистическая музыка
Новости

Эмма Майерс хотела бы сыграть Макс из Life is Strange

Дмитрий Кинский
9 сентября 13:48
19
1 минута на чтение
Звезда «Уэнздей» Эмма Майерс еще в начале августа призналась, что хотела бы сыграть Макс в потенциальной экранизации Life is Strange.
Также актриса с удовольствием исполнила бы роль Эдит из What Remains of Edith Finch.
Эмма Майерс
Еще роли мечты? Макс из Life is Strange или Эдит из What Remains of Edith Finch. Я слышала слухи, что они снимают экранизацию Life is Strange. Не знаю, правда ли это, но было бы здорово! What Remains of Edith Finch очень классная, но я не уверена, что там вообще нужна актриса на главную роль. Но кто знает?
Напомним, 5 сентября Amazon дала «зеленый свет» сериалу по мотивам Life is Strange, которым занимается Чарли Ковелл, приложивший руку к «Концу ***го мира».

Читайте также

Amazon снимет сериал по Life is Strange

Дмитрий Кинский

05.09.2025

626

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Amazon отказался от прав на «Колесо времени» (если верить инсайдеру)

Новости

Вин Дизель создаст продолжение забытого фэнтези и вернёт с пенсии Майкла Кейна
Фильм оказался успешен на стримингах.

Новости

Манга «Магическая битва» получила продолжение. Там на Землю вторгаются пришельцы!

Новости

«Чебурашка» получит новый мультсериал

Новости

Раскрыт актер на роль Весемира в 4 сезоне «Ведьмака». Он играл в «Гарри Поттере»
Ким Бодния покинул проект из-за конфликта в расписании.

Новости

Тизер-трейлер «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Новости

«Я люблю Снежную королеву» — трейлер фэнтези «Ледяная башня»

Новости

Первый тизер сериала «Последний выживший самурай»
Премьера в ноябре.

Новости

«Заклятие 4» побеждает Marvel в прокате (но не нравится критикам)
Теперь это самая кассовая часть серии, несмотря на средние оценки.

Новости

Съёмки сериала по God of War — уже через полгода
Руководит процессом создатель «Галактики».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты