Эмма Майерс хотела бы сыграть Макс из Life is Strange

Звезда «Уэнздей» Эмма Майерс еще в начале августа призналась, что хотела бы сыграть Макс в потенциальной экранизации Life is Strange.
Также актриса с удовольствием исполнила бы роль Эдит из What Remains of Edith Finch.
Эмма Майерс
Еще роли мечты? Макс из Life is Strange или Эдит из What Remains of Edith Finch. Я слышала слухи, что они снимают экранизацию Life is Strange. Не знаю, правда ли это, но было бы здорово! What Remains of Edith Finch очень классная, но я не уверена, что там вообще нужна актриса на главную роль. Но кто знает?
Напомним, 5 сентября Amazon дала «зеленый свет» сериалу по мотивам Life is Strange, которым занимается Чарли Ковелл, приложивший руку к «Концу ***го мира».