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Фантастические 80-е и Nine Inch Nails — первые детали Intergalactic: The Heretic Prophet

Андрей Квасков
13 декабря 16:29
394
2 минуты на чтение
В рамках TGA 2024 студия Naughty Dog представила новую игру — Intergalactic: The Heretic Prophet. На этот раз разработчики Uncharted и The Last of Us ушли от приземленных историй в сторону научной фантастики.

События игры развернутся в альтернативной вселенной, в которой к 1986 году стали возможны космические путешествия. Главной героиней станет охотница за головами Джордан. Ее сыграла актриса Тати Габриэль, которая известна по сериалам «Ты» и The Last of Us, а также фильму «Анчартед: На картах не значится».
Героине предстоит исследовать Семпирия — далекую планету, чья связь с внешней вселенной была утеряна сотни лет назад. Все, кто прилетал на нее в надежде разгадать ее таинственное прошлое, больше не возвращались.

По словам Нила Дракманна, студия формирует «самую безумную и креативную историю» в своей карьере. Деталей геймплея пока не раскрыли, но с точки зрения жанра Intergalactic станет возвращением к жанру экшен-адвенчур от третьего лица.
Композиторами проекта выступили Трент Резнор и Аттикус Росс из группы Nine Inch Nails.

Intergalactic: The Heretic Prophet выйдет на PS5. Даты релиза пока нет.
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Андрей Квасков
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