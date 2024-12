Фантастические 80-е и Nine Inch Nails — первые детали Intergalactic: The Heretic Prophet

На этот раз разработчики Uncharted и The Last of Us ушли от приземленных историй в сторону научной фантастики.





События игры развернутся в альтернативной вселенной, в которой к 1986 году стали возможны космические путешествия. Главной героиней станет охотница за головами Джордан. Ее сыграла актриса Тати Габриэль, которая известна по сериалам «Ты» и The Last of Us, а также фильму «Анчартед: На картах не значится».

В рамках TGA 2024 студия Naughty Dog представила новую игру — Intergalactic: The Heretic Prophet.