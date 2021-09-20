Финальный трейлер Kena: Bridge of Spirits. Игра выйдет уже завтра!

Студия Ember Lab представила финальный трейлер Kena: Bridge of Spirits, в котором можно увидеть геймплейные кадры и отрывки из сюжетных заставок.

Неделей ранее авторы фантастического экшена рассказали, что в игре появятся русские субтитры.

Kena: Bridge of Spirits выйдет 21 сентября на PS4, PS5 и ПК. Ее релиз уже несколько раз откладывали. Изначально он был запланирован на конец 2020 года, а потом — на август 2021-го.

При этом журналисты еще не получили ключи на рецензию — не только в России, но и на Западе. Обычно это свидетельствует о неуверенности разработчиков в успехе проекта.