Финальный трейлер Kena: Bridge of Spirits. Игра выйдет уже завтра!

Студия Ember Lab представила финальный трейлер Kena: Bridge of Spirits, в котором можно увидеть геймплейные кадры и отрывки из сюжетных заставок.
Неделей ранее авторы фантастического экшена рассказали, что в игре появятся русские субтитры.
Kena: Bridge of Spirits выйдет 21 сентября на PS4, PS5 и ПК. Ее релиз уже несколько раз откладывали. Изначально он был запланирован на конец 2020 года, а потом — на август 2021-го.
При этом журналисты еще не получили ключи на рецензию — не только в России, но и на Западе. Обычно это свидетельствует о неуверенности разработчиков в успехе проекта.
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