Классика

Взлёт и падение «Робокопа»: неснятые сценарии
Крутейшие бои на световых мечах: топ-10
Новости

Гейба Ньюэлла регулярно оскорбляют в чате Dota 2. Но он продолжает играть!

Дмитрий Кинский
11 сентября 14:53
61
1 минута на чтение
11 сентября прошла церемония открытия The International 2025, на которой показали обращения главы Valve Гейба Ньюэлла.
В нем руководитель компании признался, что в Dota 2 его регулярно называют нубом и рекомендуют удалить ее.
Конечно, люди оскорбляют меня в чате. Где-то раз в неделю мне говорят: «Эй, нуб, удали игру и катись @#$. Но это говорит об их энтузиазме. Вот почему все эти годы я играю в Dota 2 каждый день.
Также Ньюэлл рассказал, что по-настоящему полюбил Dota 2 после первого турнира The International в 2011 году, когда он увидел энтузиазм игроков.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

