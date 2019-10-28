Геймплейный ролик Vampire: The Masquerade – Coteries of New York, визуальной новеллы по Миру Тьмы

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Студия Draw Distance опубликовала первый геймплей визуальной новеллы Vampire: The Masquerade – Coteries of New York, ещё одной грядущей видеоигры по Миру Тьмы по линейке «Вампиров». Ролик демонстрирует все особенности жанра — красивые виды и обилие текста.

Coteries of New York основана на пятой редакции правил НРИ — Vampire: The Masquerade 5th Edition. Разработчики описывают игру как атмосферную историю для одного игрока. Главный герой окажется в центре конфликта между традиционалистами Камарильей и стремящимися к независимости Анархам.

Как и всегда в играх по VtM, игроку предстоит следить за показателями «Голода» и «Маскарада», а также развивать вампирские способности — дисциплины. В Coteries of New York они раскрывают дополнительные ветки диалога и влияют на способы развития сюжета.

Игра выйдет на PC (4 декабря) и на Nintendo Switch (первый квартал 2020-го).

В конце сентября издатель «Студия 101» объявил, что выпустит Vampire: The Masquerade 5th Edition на русском языке.

А в середине октября разработчики ролевой игры VtM — Bloodlines 2 рассказали, что перенесли релиз. Новой даты пока нет, но игра должна выйти до конца 2020-го.

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