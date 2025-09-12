Генри Кавилл получил травму, съёмки нового «Горца» откладываются

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
12 сентября 10:00
541
1 минута на чтение
Генри Кавилл играл Супермена, ведьмака, и вот-вот сыграет бессмертного Коннора Маклауда, но он всё же не сверхчеловек. Сообщают, что, тренируясь для роли в ремейке «Горца» (возможно, с мечами), актёр получил травму. Теперь сам съёмочный процесс фильма на студии Amazon MGM, вероятно, переносится на начало следующего года.
Напомним, новую версию «Горца» должен снять Чед Стахелски («Джон Уик»). Рассел Кроу играет мудрого Рамиреса, Дейв Батиста — бессмертного злодея Кургана, Карен Гиллан — Хизер, первую жену Коннора, а Джимон Хонсу — нового героя, бессмертного из Африки.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

