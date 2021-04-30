Герои «Союзмультфильма» могут стать персонажами комиксов Bubble

Персонажи «Золотой коллекции» киностудии «Союзмультфильм» могут появиться на страницах комиксов Bubble в рамках общих проектов компаний.

«Союзмультфильм» и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов «Майор Гром», работают сразу над несколькими совместными проектами. <…> Партнеры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации. из пресс-службы, цитата по ТАСС

Сейчас команда сценаристов прорабатывает несколько вселенных, в которых могут существовать герои. Главный редактор Bubble Comics Роман Котков отмечает, что авторы внимательно изучают «ДНК» образа каждого персонажа.

Мы хотим, чтобы, появившись на страницах комиксов, персонажи сохранили дух и яркие характерные черты — в таком случае это будет гармоничное развитие классических образов, за которым будет интересно наблюдать читателю. Роман Котков

В марте «Союзмультфильм» рассказал о другом совместном проекте компаний — киностудия займётся мультсериалом «Крутиксы» по мотивам одноимённой серии комиксов про зверей-супергероев. Мультсериал, как и комикс, рассчитаны на аудиторию от 6 лет.

«Крутиксов» планируют показать осенью 2021-го — премьеру хотят приурочить ориентировочно к фестивалю Comic Con Russia.

Генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская подчёркивает, что взаимодействие с издательством открывает целый ряд интересных задач, связанных с «переездом» персонажей из комиксов в анимацию и обратно.