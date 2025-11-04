«Горыныч» уже заработал миллиард рублей

По данным ЕАИС, фэнтезийный фильм «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли собрал миллиард рублей.

Это уже седьмая российская картина, которая перевалила за эту сумму в 2025 году. Среди них, напомним, были «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и другие ленты.

«Горыныч» вышел 23 октября и лидировал по сборам два уикэнда подряд.

В центре сюжета старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который оказывается в сказочном мире и находит осиротевшего детеныша дракона по имени Горыныч.

