КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

Классика

«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме
Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
Новости

«Горыныч» уже заработал миллиард рублей

Дмитрий Кинский
4 ноября 15:05
1023
1 минута на чтение
По данным ЕАИС, фэнтезийный фильм «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли собрал миллиард рублей.
Это уже седьмая российская картина, которая перевалила за эту сумму в 2025 году. Среди них, напомним, были «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и другие ленты.
«Горыныч» вышел 23 октября и лидировал по сборам два уикэнда подряд.
В центре сюжета старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который оказывается в сказочном мире и находит осиротевшего детеныша дракона по имени Горыныч.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Топ-20 самых нестрашных фильмов — по версии The Guardian

Новости

Симу Лю о «Мстителях: Судный день»: это любовное послание жанру

Новости

CDPR теперь реже обращается к Анджею Сапковскому за советами

Новости

Какие книги получили Всемирную премию фэнтези в 2025 году
От малоизвестных авторов до великого художника.

Новости

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — одна из самых успешных премьер HBO по числу зрителей
Лучше только «Дом дракона» и ещё один сериал.

Новости

Фестиваль «Некрокомиккон» сорван под давлением властей. В праздновании Хэллоуина увидели «сатанизм»*
Раньше фестиваль проходил без проблем.

Новости

Киану Ривз и режиссёр «Дэдпула» снимут фильм про акул в петле времени
Проект сравнивают с «Гранью будущего»

Новости

Мобильное приложение «Мира фантастики»: кампания продлевается!
Подписаться теперь можно до 16 ноября.

Новости

Эдгар Райт отказался снимать «Зомби по имени Шон 2», и вот почему
Некоторым историям лучше быть законченными.

Новости

Валерий Поляков посмертно войдет в Зал Славы российской игровой индустрии
Показать ещё
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты