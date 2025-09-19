КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики

Классика

Кто станет новым Миядзаки?
10 хороших российских фильмов, которые вы вряд ли смотрели
Хоррор-мангака Дзюндзи Ито работает над страшной игрой

Кот-император
19 сентября 09:00
203
1 минута на чтение
Знаменитый автор хоррор-манги Дзюндзи Ито принимает участие в работе над игрой в жанре ужасов. Игра не основана на его манге — это самостоятельная история, впрочем, связанная с минисериалом-антологией от Netflix «Дзюндзи Ито: Маньяк».
Игра называется Junji Ito Maniac: An Infinite Gaol. Это хоррор от первого лица, в котором игроку в роли студента предстоит бродить по особняку, полному кошмаров, прятаться, ставить ловушки и решать головоломки. Игру заранее сравнивают с серией Amnesia.
Какую именно роль Ито играет в разработке, не уточняется. Дата релиза пока тоже неизвестна, но уже есть страница в Steam.

Аниме «Спираль»: проклятие экранизаций Дзюндзи Ито

Мария Лебеденко

23.10.2024

18970

Как мечта фанатов превратилась в кошмар.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

