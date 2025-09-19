Хоррор-мангака Дзюндзи Ито работает над страшной игрой

Знаменитый автор хоррор-манги Дзюндзи Ито принимает участие в работе над игрой в жанре ужасов. Игра не основана на его манге — это самостоятельная история, впрочем, связанная с минисериалом-антологией от Netflix «Дзюндзи Ито: Маньяк».
Игра называется Junji Ito Maniac: An Infinite Gaol. Это хоррор от первого лица, в котором игроку в роли студента предстоит бродить по особняку, полному кошмаров, прятаться, ставить ловушки и решать головоломки. Игру заранее сравнивают с серией Amnesia.
Какую именно роль Ито играет в разработке, не уточняется. Дата релиза пока тоже неизвестна, но уже есть страница в Steam.