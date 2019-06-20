Американская христианская организация Return to Order требует у Netflix отмены сериала «Благие знамения», снятого по одноимённому роману Терри Пратчетта и Нила Геймана. Проблема в том, что Netflix не имеет к шоу никакого отношения, так как выпустила его компания Amazon.
Сериал рассказывает об ангеле и демоне, которые вынуждены сотрудничать, чтобы предотвратить апокалипсис. По словам организации, шоу показывает «агентов Добра и Зла в борьбе, лишённой правды и смысла». Кроме этого, «Благие знамения» представляют демонов и сатанистов как нормальных и «даже добрых» и высмеивает божью мудрость.
Организацию особенно оскорбило то, что Кроули и Азирафэль берутся за миссию по спасению Земли, потому что любят нашу планету, что Бога озвучивает женщина, Антихрист — обычный ребенок, а всадники апокалипсиса — группа байкеров.
Return to Order опубликовали на своём сайте петицию о требовании отменить сериал. На момент написания заметки её подписало 20 тысяч человек. Нил Гейман уже отреагировал на петицию в своём твиттере. Он рассказал, что роман понравился многим католикам, и попросил не судить всех религиозных людей из-за этой организации.
I love that they are going to write to Netflix to try and get #GoodOmens cancelled. Says it all really. https://t.co/8WNxCY1YmV
— Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019
Мне нравится то, что они собираются писать Netflix об отмене «Благих знамений». Этим всё сказано.
This is so beautiful… Promise me you won't tell them? https://t.co/thYTOG7GBE
— Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019
Это просто прекрасно… Пообещайте мне, что мы ничего им не скажем?
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