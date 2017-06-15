Наши коллеги из «Игромании» опубликовали предварительные обзоры самых интересных игр, показанных на выставке E3. Многие из этих игр выйдут ещё не скоро, но у вас уже есть шанс познакомиться с ними поближе.

Life is Strange: Before the Storm 

«Игромания» рассказала о всех готовящихся новинках E3: Beyond Good & Evil 2, Star Wars Battlefront 2 и других

Before the Storm — приквел молодёжной адвенчуры о путешествиях во времени Life is Strange. Сразу стоит оговориться, что новую игру разрабатывает совсем другая студия. Before the Storm не имеет отношения к продолжению Life is Strange, которое когда-нибудь выпустят создатели оригинала.

Сюжет трёх новых эпизодов перенесет нас на три года назад и сосредоточится на приключениях шестнадцатилетней Хлои. Именно тогда она встретила загадочную Рэйчел Эмбер, поискам которой была посвящена оригинальная игра. Создатели заявили, что путешествий во времени в игре не будет, но вместо этого они ввели интересную особенность под названием Backtalk — дерзость Хлои.

Beyond Good & Evil 2

«Игромания» рассказала о всех готовящихся новинках E3: Beyond Good & Evil 2, Star Wars Battlefront 2 и других 1

Первая часть Beyond Good & Evil в своё время обрела поклонников по всему миру и заслужила культовый статус — именно поэтому анонс сиквела стал для многих главным событием шоу. Нашим коллегам довелось поиграть в техническое демо, и они остались в восторге.

Действие игры развернётся задолго до рождения Джейд. Игрокам дадут возможность управлять собственным транспортным средством и путешествовать с планеты на планету — и всё это при совершенно бесшовном мире!

Wolfenstein 2: The New Colossus

«Игромания» рассказала о всех готовящихся новинках E3: Beyond Good & Evil 2, Star Wars Battlefront 2 и других 2

Продолжение популярного шутера Wolfenstein: The New Order начинается с больницы, в которой игрок вновь встречается с Бласко — главным героем первой части. Немецкие солдаты врываются в больницу, и теперь бравому солдату предстоит отстреливаться от врагов. Но для этого Би-Джею придётся сесть в инвалидное кресло, что сильно осложнит перемещение по больнице.

The Evil Within 2

«Игромания» рассказала о всех готовящихся новинках E3: Beyond Good & Evil 2, Star Wars Battlefront 2 и других 3

Продолжение одного из самых неоднозначных хорроров последних лет расскажет о дочери главного героя Себастьяна Кастелланоса. Похоже, что Лили жива, но, чтобы найти девочку, Себастьяну вновь придётся отправиться в виртуальный кошмар.

Разработчики обещают, что игрокам дадут возможность исследовать целый город. В нём найдётся место как открытым пространствам для исследования, так и тесным помещениям, нагнетающим саспенс. Кроме того, создатели планируют сбалансировать экшен- и стелс-составляющие игры.

Star Wars Battlefront 2

«Игромания» рассказала о всех готовящихся новинках E3: Beyond Good & Evil 2, Star Wars Battlefront 2 и других 4

Космические бои, три временных промежутка, одиночная кампания с интригующим сюжетом, система жёстких классов и новые режимы игры — вторая часть сетевого шутера во вселенной «Звёздных войн» выглядит просто отлично. «Но почему так нельзя было сделать с самого начала?!» — невольно возмущаются многие геймеры.

Assassin’s Creed: Origins

«Игромания» рассказала о всех готовящихся новинках E3: Beyond Good & Evil 2, Star Wars Battlefront 2 и других 5

Новая часть отправит игроков в Древний Египет, где, по всей видимости, и зародилось братство ассасинов. В Origins геймеров ждёт переработанная боевая система, обновлённый арсенал, спутник-орёл и система прокачки. Кажется, будто многие элементы были подсмотрены в других крупных проектах, так что игра рискует стать эдаким «лоскутным одеялом».

Другие трейлеры E3

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E3 2017: главное с презентации EA Play

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Кот-редактор
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