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    Игры, кино, комиксы и азиатская поп-культура — что ждет вас на «Фандом Фесте»

    8 ноября 2023
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    08.11.2023
    346
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    Игры, кино, комиксы и азиатская поп-культура — что ждет вас на «Фандом Фесте»

    Организаторы «Фандом Феста Вконтакте» объявили финальную программу мероприятия, которое пройдет в Москве с 10 по 12 ноября включительно.

    Каждый день фестиваля будет посвящен одному направлению: первый — юмору и играм, второй — Азии, а третий — кино и комиксам.

    VK Play подготовит зону «Игры», Hobby Games ждет гостей в зоне «Настолки», фанатский мерч можно раздобыть в «Гик-маркете», а за азиатской уличной едой стоит зайти в «Фуд-маркете». В зоне «Фан-встречи» посетители смогут взять автографы у звезд кино, блогеров и авторов комиксов. А в «Поп-проекты» можно будет осмотреть стенды по популярным фандомам.

    Ознакомиться с полной программой и купить билеты можно в мини-приложении «Фандом Фест».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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