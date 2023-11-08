Игры, кино, комиксы и азиатская поп-культура — что ждет вас на «Фандом Фесте»

Организаторы «Фандом Феста Вконтакте» объявили финальную программу мероприятия, которое пройдет в Москве с 10 по 12 ноября включительно.

Каждый день фестиваля будет посвящен одному направлению: первый — юмору и играм, второй — Азии, а третий — кино и комиксам.

VK Play подготовит зону «Игры», Hobby Games ждет гостей в зоне «Настолки», фанатский мерч можно раздобыть в «Гик-маркете», а за азиатской уличной едой стоит зайти в «Фуд-маркете». В зоне «Фан-встречи» посетители смогут взять автографы у звезд кино, блогеров и авторов комиксов. А в «Поп-проекты» можно будет осмотреть стенды по популярным фандомам.

Ознакомиться с полной программой и купить билеты можно в мини-приложении «Фандом Фест».