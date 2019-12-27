27 декабря на Disney+ вышла восьмая и заключительная серия «Мандалорца» — первого игрового сериала по «Звёздным войнам». В нём создатели завершили намеченный в седьмом эпизоде шоу сюжет и намекнули, куда Мандо двинется дальше.
Вместе с тем, восьмая глава «Возмездие» от Тайки Вайтити оказалась богата на примечательные детали и мощный клиффхенгер — для фанатов он оказался чем-то уровня появления в конце первой серии «малыша Йоды». Увы, создатели ответили далеко не на все вопросы — но самое важное мы выделили отдельно.
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Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры к восьмой главе! Если вы ещё не смотрели, то лучше почитайте, как нейросеть попыталась дополнить цитаты из «Звёздных войн».
Авторы наконец-то показали лицо Мандалорца. В сцене, когда дроид IG-11 исцеляет стрелка при помощи спрея бакты, тому всё-таки приходится снять шлем. И да, это на самом деле оказался Педро Паскаль — впрочем, мы бы и фанатским теориям не удивились. Некоторые из них гласили, что под маской может прятаться девушка или инородец! Это вполне могло оказаться правдой, учитывая, что Паскаля часто заменяли дублёры из-за его занятости в театре.
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
Флэшбек раскрыл полную предысторию персонажа — он не мандалорец. По крайней мере, не по крови. На это намекали ещё ранние флэшбеки и слова Мандо, ведь он называет себя «фаундлингом», то есть «найдёнышом». Его родителей убили во время нападения Боевых супердроидов B2 — вот почему Дин не любит дроидов. Самого мальчика нашёл один из отряда мандалорцов, который приютил найдёныша. А вот кто стоял за нападением дроидов — неизвестно.
Кара Дюн с Альдераана. Мофф Гидеон раскрыл детали прошлого каждого из отряда Мандо. Ранее мы знали, что Кара служила в рядах повстанцев шок-штурмовиком, но о планете ничего не было известно. Увы, Альдераан постигла печальная судьба ещё в «Новой надежде».
Гриф Карга — судья в опале. Глава гильдии охотников за головами когда-то раньше выносил приговоры, но что именно его заставило переступить черту закона, неизвестно.
Моффа Гидеона должны были казнить за военные преступления. Но он не просто жив, а командует немалой армией имперских недобитков. Из диалогов мы узнали, что он был офицером имперского секретного бюро на момент события, известного как Чистка Мандалора. О нём в сериале почти не рассказано — это некая имперская операция, после которой мандалорцев в галактике и след простыл. Поэтому им приходилось ютиться на далёких планетах.
Гидеон — новый владелец Тёмного меча. Древнее оружие, световой меч с уникальной формой и цветом.
Согласно легенде, тысячу лет назад его создал Тарр Визсла, первый мандалорец, официально принятый в Орден джедаев. После его кончины джедаи хранили меч в своём храме. Так продолжалось до тех пор, пока члены Дома Визсла не выкрали его оттуда. Они воспользовались мечом, дабы объединить народ и изгнать угнетателей. В одно время они правили всем Мандалором, осеняя свою власть этим клинком. Этот меч — важный символ рода Визслы, он уважаем другими кланами.
Кэнан Джаррус и Фенн Рау о тёмном мече, 13 эпизод мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы»
За многие годы клинок сменил нескольких хозяев — одно время им владел Пре Визсла, потомок Тарра Визслы, а также сам Дарт Мол и Сабин Врен. Та вручила оружие Бо-Катан Крайз, сестре погибшей герцогини Сатин, которую признала достойным лидером Мандалора. Об этих событиях рассказывает в мультсериалах «Война клонов» и «Повстанцы».
С тех пор о мече ничего не было известно — по всей видимости, Гидеон получил оружие во время Чистки.
А ещё СМИ рассказали про два занятных камео. Обратили внимание на комедийную сцену с двумя штурмовиками-разведчиками на спидерах? Их сыграли комики Джейсон Судейкис (Saturday Night Live, «Мы Миллеры») и Адам Пэлли («Счастливый конец»).
Но на два важных вопроса создатели ответа так и не дали — возможно, о них расскажут во втором сезоне (или последующих).
- Что за «малыш Йода»? По словам героев, их должен существовать целый вид, однако никто ничего об этих созданиях не знает. Кроме того, никаких подробностей о докторе-имперце, который занимался исследованием малыша, тоже не раскрыли. А ведь фанаты заприметили у него эмблему с лабораторий клонов Камино!
- Чьи ботинки со шпорами мы увидели в конце пятого эпизода? Нет, мы и так знаем, что такой декор носил только Боба Фетт, но ведь он так и не появился? Неужели он всё-таки выжил в новом каноне?
А какие у вас впечатления? Есть ли ещё вопросы к финалу? Пишите в комментариях!
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