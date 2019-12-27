27 декабря на Disney+ вышла восьмая и заключительная серия «Мандалорца» — первого игрового сериала по «Звёздным войнам». В нём создатели завершили намеченный в седьмом эпизоде шоу сюжет и намекнули, куда Мандо двинется дальше.

Вместе с тем, восьмая глава «Возмездие» от Тайки Вайтити оказалась богата на примечательные детали и мощный клиффхенгер — для фанатов он оказался чем-то уровня появления в конце первой серии «малыша Йоды». Увы, создатели ответили далеко не на все вопросы — но самое важное мы выделили отдельно.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к восьмой главе! Если вы ещё не смотрели, то лучше почитайте, как нейросеть попыталась дополнить цитаты из «Звёздных войн».

Авторы наконец-то показали лицо Мандалорца. В сцене, когда дроид IG-11 исцеляет стрелка при помощи спрея бакты, тому всё-таки приходится снять шлем. И да, это на самом деле оказался Педро Паскаль — впрочем, мы бы и фанатским теориям не удивились. Некоторые из них гласили, что под маской может прятаться девушка или инородец! Это вполне могло оказаться правдой, учитывая, что Паскаля часто заменяли дублёры из-за его занятости в театре.

Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.

Флэшбек раскрыл полную предысторию персонажа — он не мандалорец. По крайней мере, не по крови. На это намекали ещё ранние флэшбеки и слова Мандо, ведь он называет себя «фаундлингом», то есть «найдёнышом». Его родителей убили во время нападения Боевых супердроидов B2 — вот почему Дин не любит дроидов. Самого мальчика нашёл один из отряда мандалорцов, который приютил найдёныша. А вот кто стоял за нападением дроидов — неизвестно.

Кара Дюн с Альдераана. Мофф Гидеон раскрыл детали прошлого каждого из отряда Мандо. Ранее мы знали, что Кара служила в рядах повстанцев шок-штурмовиком, но о планете ничего не было известно. Увы, Альдераан постигла печальная судьба ещё в «Новой надежде».

Гриф Карга — судья в опале. Глава гильдии охотников за головами когда-то раньше выносил приговоры, но что именно его заставило переступить черту закона, неизвестно.

Моффа Гидеона должны были казнить за военные преступления. Но он не просто жив, а командует немалой армией имперских недобитков. Из диалогов мы узнали, что он был офицером имперского секретного бюро на момент события, известного как Чистка Мандалора. О нём в сериале почти не рассказано — это некая имперская операция, после которой мандалорцев в галактике и след простыл. Поэтому им приходилось ютиться на далёких планетах.

Гидеон — новый владелец Тёмного меча. Древнее оружие, световой меч с уникальной формой и цветом.

Согласно легенде, тысячу лет назад его создал Тарр Визсла, первый мандалорец, официально принятый в Орден джедаев. После его кончины джедаи хранили меч в своём храме. Так продолжалось до тех пор, пока члены Дома Визсла не выкрали его оттуда. Они воспользовались мечом, дабы объединить народ и изгнать угнетателей. В одно время они правили всем Мандалором, осеняя свою власть этим клинком. Этот меч — важный символ рода Визслы, он уважаем другими кланами. Кэнан Джаррус и Фенн Рау о тёмном мече, 13 эпизод мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы»

За многие годы клинок сменил нескольких хозяев — одно время им владел Пре Визсла, потомок Тарра Визслы, а также сам Дарт Мол и Сабин Врен. Та вручила оружие Бо-Катан Крайз, сестре погибшей герцогини Сатин, которую признала достойным лидером Мандалора. Об этих событиях рассказывает в мультсериалах «Война клонов» и «Повстанцы».

С тех пор о мече ничего не было известно — по всей видимости, Гидеон получил оружие во время Чистки.

А ещё СМИ рассказали про два занятных камео. Обратили внимание на комедийную сцену с двумя штурмовиками-разведчиками на спидерах? Их сыграли комики Джейсон Судейкис (Saturday Night Live, «Мы Миллеры») и Адам Пэлли («Счастливый конец»).

Но на два важных вопроса создатели ответа так и не дали — возможно, о них расскажут во втором сезоне (или последующих).

Что за «малыш Йода»? По словам героев, их должен существовать целый вид, однако никто ничего об этих созданиях не знает. Кроме того, никаких подробностей о докторе-имперце, который занимался исследованием малыша, тоже не раскрыли. А ведь фанаты заприметили у него эмблему с лабораторий клонов Камино!

По словам героев, их должен существовать целый вид, однако никто ничего об этих созданиях не знает. Кроме того, никаких подробностей о докторе-имперце, который занимался исследованием малыша, тоже не раскрыли. А ведь фанаты заприметили у него эмблему с лабораторий клонов Камино! Чьи ботинки со шпорами мы увидели в конце пятого эпизода? Нет, мы и так знаем, что такой декор носил только Боба Фетт, но ведь он так и не появился? Неужели он всё-таки выжил в новом каноне?

А какие у вас впечатления? Есть ли ещё вопросы к финалу? Пишите в комментариях!