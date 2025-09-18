КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»
«Навсикая из Долины Ветров»: как родилась легенда Миядзаки
Новости

Инопланетный бунт и киборг-дельфин в трейлере мультсериала «Принц Галактики»

Дмитрий Кинский
18 сентября 17:56
61
1 минута на чтение
«Кинопоиск» опубликовал трейлер анимационного сериала для взрослых «Принц Галактики», который по духу напоминает «Рика и Морти».
В центре сюжета невезучая семья Пардоновых, которые в наследство получают целую планету Гэпос. Однако там поднимается бунт, поэтому герои спасаются бегством от наемных убийц со всей галактики. Но есть и хорошая новость: теперь им помогают антропоморфный робот Кики и киборг-дельфин Дели.
Режиссером и сценаристом проекта выступает один из соавторов «Смешариков» Алексей Лебедев.
Даты выхода пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Marvel заранее продлила «Сорвиголову» на третий сезон

Новости

Мультсериал «Профессия: ведьма» перешел стадию препродакшна
Увы, пока без даты релиза.

Новости

В сеть слили скриншоты и ролик Marvel 1943: Rise of Hydra с Черной Пантерой
Игра должна выйти в начале 2026 года.

Новости

Создатели Bloodlines 2 сдались — платных кланов не будет
Вместе с этим анонсировано два сюжетных дополнения.

Новости

Издательство Dark Horse выпустит новую мини-серию по «Ведьмаку»
Ведьмак и шахты.

Новости

Злодей «Бэтмена 2» ещё никогда не появлялся в кино, говорит Мэтт Ривз. Кто же это?
Вот несколько догадок фанатов.

Новости

Суд запретил мангу «Девушка замужем за змеем» за «нетрадиционные отношения» с гигантской змеёй
Библиотека манги снова оштрафована.

Новости

Oathsworn и «Черная книга» — все победители настольной премии Geek Media Awards

Новости

По The Darkness выйдет новый комикс

Новости

«Теперь мы умрем!» — трейлер комедийного экшена «Анаконда» с Полом Раддом и Джеком Блэком
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты