Инопланетный бунт и киборг-дельфин в трейлере мультсериала «Принц Галактики»

«Кинопоиск» опубликовал трейлер анимационного сериала для взрослых «Принц Галактики», который по духу напоминает «Рика и Морти».

В центре сюжета невезучая семья Пардоновых, которые в наследство получают целую планету Гэпос. Однако там поднимается бунт, поэтому герои спасаются бегством от наемных убийц со всей галактики. Но есть и хорошая новость: теперь им помогают антропоморфный робот Кики и киборг-дельфин Дели.

Режиссером и сценаристом проекта выступает один из соавторов «Смешариков» Алексей Лебедев.

Даты выхода пока нет.

