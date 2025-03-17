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Intergalactic: The Heretic Prophet будет схожа с Elden Ring

Андрей Квасков
17 марта 16:17
512
1 минута на чтение
Бывший сотрудник Game Informer Бен Хансен поделился новыми деталями Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog.

По словам журналиста, игра вдохновлена Elden Ring в вопросе свободы. На это Хансен намекал еще до анонса проекта, но тогда многие подумали, что речь идет о The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

События Intergalactic: The Heretic Prophet развернутся в альтернативной вселенной, в которой к 1986 году стали возможны космические путешествия. Главной героиней станет охотница за головами Джордан.

Деталей геймплея пока не раскрыли, но с точки зрения жанра Intergalactic станет возвращением к экшен-адвенчурам от третьего лица.

Intergalactic: The Heretic Prophet выйдет на PS5. Даты релиза пока нет. Больше деталей можно найти в нашем прошлом материале.

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Андрей Квасков
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