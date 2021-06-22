Из Final Fantasy IX сделают мультсериал для детей

Как сообщает Kidscreen, французская студия Cyber Group запустила в работу мультсериал по мотивам Final Fantasy IX, вышедшей в 2000 году на PlayStation.
Похоже, авторы собираются адаптировать именно сюжет игры — впервые за всю историю серии! Кроме того, проект будет ориентирован на детей от 8 до 13 лет. Отмечается, что он понравится как фанатам франшизы, так и тем, кто с ней совсем не знаком.
А полноценное производство мультсериала стартует в конце этого или в начале следующего года.
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Редактор
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