Из-за OnlyFans Лаванду Браун из «Гарри Поттера» не пускают на фанатский фестиваль

По словам Кейв, она не делает там откровенный сексуальный контент. Однако организаторы всё равно известили актрису, что ей запрещено посещать контент. Якобы он рассчитан на «семейную аудиторию», а OnlyFans «связаны с порнографией». Кейв на это возмущённо отметила, что в конвентах участвуют многие актёры и актрисы, снимавшиеся и вовсе обнажёнными.