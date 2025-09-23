КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

Классика

Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
«Вспомнить всё» — 30 лет. Трудная история создания
Новости

Из-за OnlyFans Лаванду Браун из «Гарри Поттера» не пускают на фанатский фестиваль

Кот-император
23 сентября 10:30
1 минута на чтение
Джесси Кейв, актриса, сыгравшая роль Лаванды Браун в фильмах про Гарри Поттера, рассказала, что ей запретили участвовать в фанатском фестивале по этой франшизе за то, что в этой году она завела страничку на OnlyFans.
По словам Кейв, она не делает там откровенный сексуальный контент. Однако организаторы всё равно известили актрису, что ей запрещено посещать контент. Якобы он рассчитан на «семейную аудиторию», а OnlyFans «связаны с порнографией». Кейв на это возмущённо отметила, что в конвентах участвуют многие актёры и актрисы, снимавшиеся и вовсе обнажёнными.

Читайте также

Steam запретил эротику в обновлениях для игр

Кот-император

20.09.2025

1161

Никаких больше сцен с медведями!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Джеймс Ганн: «Найти актера на роль Супермена сложнее, чем для Бэтмена»

Новости

Хидео Кодзима поделися первыми деталями шпионской игры Physint
До релиза еще как минимум несколько лет.

Новости

Хоррор «Орудия» получит приквел про страшную тётю Глэдис. Но только после «Обители зла»!
Зак Креггер расказал о будущих проектах.

Новости

Детали и концепт-арты отмененного перезапуска Perfect Dark

Новости

СМИ: четвертый сезон «Ведьмака» стал самым дорогим в сериале

Новости

«Мандалорец и Грогу»: первый трейлер
Премьера в мае.

Новости

Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали новую игру — про черта на службе у Петра Первого

Новости

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» установил рекорд по сборам
Это лишь первая часть трилогии.

Новости

Silent Hill f: первые отзывы критиков. «Вот такой страх преследует меня»
Хвалят за стиль и историю, но с перекатами и прицелами из-за плеча всё сложно.

Новости

«Риддик 4: Фурия»: Вин Дизель подтвердил, что фильм скоро, и намекнул на сольник Грута
Похоже, актёр сболтнул лишнего.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты