Кадры из отменённой онлайн-игры по God of War

В начале 2025 года стало известно, что отменена онлайн-игра по вселенной God of War, разработкой которой занималась студия Bluepoint Games. А теперь в сети оказались кадры из черновой версии этой игры.
Все эти кадры — исключительно пейзажи и интерьеры. Персонажей и монстров на них нет — видимо, разработка ещё не дошла до них.
Интересно, что некоторые кадры сделаны в двух вариантах: «обычном» и «проклятом» — очевидно, в игре была бы такая механика, которая делает локацию опасной.
