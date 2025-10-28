КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства
Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме

Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»
«Хеллбой» Гильермо дель Торо. Как создавалась дилогия о Парне из пекла
Кадры из отменённой онлайн-игры по God of War

Кот-император
28 октября 09:30
212
1 минута на чтение
В начале 2025 года стало известно, что отменена онлайн-игра по вселенной God of War, разработкой которой занималась студия Bluepoint Games. А теперь в сети оказались кадры из черновой версии этой игры.
Все эти кадры — исключительно пейзажи и интерьеры. Персонажей и монстров на них нет — видимо, разработка ещё не дошла до них.
Интересно, что некоторые кадры сделаны в двух вариантах: «обычном» и «проклятом» — очевидно, в игре была бы такая механика, которая делает локацию опасной.

Лиам Хемсворт сомневался насчет роли Геральта в «Ведьмаке», потому что он большой фанат франшизы

Издательство АСТ сдаёт в печать третью книгу о Рухе Бучиле
Рух Бучила отправился на Урал.

Визуальная хоррор-новелла «Зайчик» закончится уже в декабре

Sony не заинтересована в покупке Warner Bros. Discovery

Фанаты требуют, чтобы Disney воскресила фильм про Бена Соло

Секретная концовка «Доктора Кто» полностью поменяла бы финал (спойлеры!)
Но теперь будущее сериала под вопросом.

В продолжении «Аколита» были бы Дарт Плэгас и первый Рыцарь Рен
Всё это теперь известно только из книги.

«Звездные войны» Содерберга о Бене Соло одобрили в Lucasfilm, но Disney не понравился сценарий
У фильма был готовый сценарий и бюджет.

Актеры из ремейка Silent Hill 2 намекнули на дополнение

Гильдия сценаристов США выступила против слияния Paramount и Warner Bros.
Подобные мегасделки «подрывают конкуренцию, урезают творческую свободу и грозят катастрофой для всей индустрии»
