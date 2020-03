Геймдиректор и сценарист обеих The Last of Us Нил Дракманн у себя в твиттере рассказал, что к команде создателей сериала по играм присоединится композитор Густаво Сантаолалья.

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020

Его слова подтвердил и Крейг Мэйзин, сценарист «Чернобыля», который тоже будет работать над шоу.

It's not TLOU if it's not Gustavo… https://t.co/kPiBd8zOXI — Craig Mazin (@clmazin) March 11, 2020

Это не The Last of Us, если нет Густаво…

Сантаолалья — аргентинский музыкант и композитор, известный по саундтрекам к картинам «Горбатая гора», «Вавилон», «Книга жизни» и «Нарко: Мексика». За первые две он получил премии «Оскар».

Крэйг Мейзин также добавил, что производство сериала находится на ранних этапах. Команда планирует заняться шоу плотнее после релиза второй части The Last of Us, когда освободится Дракманн. Игра должна выйти 24 мая — эксклюзивно для PS4.

HBO анонсировала сериал в начале марта. В основу лягут события первой части — причём, вероятно, шоу затронет и некоторые эпизоды или сюжетные линии и из второй части.