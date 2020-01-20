Студия Oddfellows опубликовала у себя на сайте кадры и концепты из мультфильма по видеоигре The Last of Us. Оказывается, когда-то Sony обратилась к аниматорам, чтобы подготовить к выходу второй части 20-минутный ролик, который бы рассказывал о событиях оригинала.

Задумка была в том, чтобы показал Элли и Джоэла, сидящих у костра. Они бы вспоминали события прошлого в виде отдельных зарисовок. Планировалось, что каждая такая зарисовка была бы выполнена в своём визуальном стиле.

По неизвестным причинам Sony отказалась от проекта.

Отрывки из первой зарисовки

Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 1 Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 3 Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 2

Отрывки из второй зарисовки

Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 4 Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 7 Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 6 Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 5

Отрывки из третьей зарисовки

Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 8 Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 10 Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us 9

Релиз The Last of Us: Part II запланирован на 29 мая 2020 — эксклюзивно для PS4.

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