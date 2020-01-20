Студия Oddfellows опубликовала у себя на сайте кадры и концепты из мультфильма по видеоигре The Last of Us. Оказывается, когда-то Sony обратилась к аниматорам, чтобы подготовить к выходу второй части 20-минутный ролик, который бы рассказывал о событиях оригинала.
Задумка была в том, чтобы показал Элли и Джоэла, сидящих у костра. Они бы вспоминали события прошлого в виде отдельных зарисовок. Планировалось, что каждая такая зарисовка была бы выполнена в своём визуальном стиле.
По неизвестным причинам Sony отказалась от проекта.
Отрывки из первой зарисовки
Отрывки из второй зарисовки
Отрывки из третьей зарисовки
Релиз The Last of Us: Part II запланирован на 29 мая 2020 — эксклюзивно для PS4.
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