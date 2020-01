Студия Oddfellows опубликовала у себя на сайте кадры и концепты из мультфильма по видеоигре The Last of Us. Оказывается, когда-то Sony обратилась к аниматорам, чтобы подготовить к выходу второй части 20-минутный ролик, который бы рассказывал о событиях оригинала.

Задумка была в том, чтобы показал Элли и Джоэла, сидящих у костра. Они бы вспоминали события прошлого в виде отдельных зарисовок. Планировалось, что каждая такая зарисовка была бы выполнена в своём визуальном стиле.

По неизвестным причинам Sony отказалась от проекта.

Отрывки из первой зарисовки

Отрывки из второй зарисовки

Отрывки из третьей зарисовки

Релиз The Last of Us: Part II запланирован на 29 мая 2020 — эксклюзивно для PS4.