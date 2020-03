HBO внезапно анонсировала сериал по видеоигре The Last of Us («Одни из нас») — при участии геймдиректора и сценариста Нила Дракманна (работал над играми, руководит компанией Naughty Dog) и шоураннера «Чернобыля» Крэйга Мэйзина.

В официальном твиттере студии опубликовали короткий тизер:

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

В основу сериала лягут события первой части — причём, вероятно, шоу затронет и некоторые эпизоды или сюжетные линии из грядущего сиквела.

The Last of Us Part II выходит эксклюзивно для PS4 29 мая.

Ранее Sony планировала выпустить анимационную короткометражку, которая бы осветила события до второй части, но от проекта отказались. Студия-подрядчик опубликовала концепт-арты из отменённого фильма.