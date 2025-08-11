Призраки в отеле: первый трейлер мультсериала Haunted Hotel от сценариста «Рика и Морти» и «Арчера»

Netflix представил дебютный трейлер анимационного сериала Haunted Hotel от Мэтта Роллера, который занимался сценариями «Арчера» (11-14 сезоны), «Рика и Морти» (2 сезон) и «Сообщества» (5 и 6 сезоны).
Историю посвятили матери-одиночке, которая пытается управлять отелем. В этом ей помогает брат, ставший одним из призраков, населяющих эту гостиницу.
Премьера Haunted Hotel состоится 19 сентября.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.