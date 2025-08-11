КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

Призраки в отеле: первый трейлер мультсериала Haunted Hotel от сценариста «Рика и Морти» и «Арчера»

Андрей Квасков
11 августа 18:20
1 минута на чтение
Netflix представил дебютный трейлер анимационного сериала Haunted Hotel от Мэтта Роллера, который занимался сценариями «Арчера» (11-14 сезоны), «Рика и Морти» (2 сезон) и «Сообщества» (5 и 6 сезоны). Историю посвятили матери-одиночке, которая пытается управлять отелем. В этом ей помогает брат, ставший одним из призраков, населяющих эту гостиницу. Премьера Haunted Hotel состоится 19 сентября.
Андрей Квасков
