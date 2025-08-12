КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Стимпанк: фильмы и аниме. 10 лучших и главных
Заблуждения: Космос в кино
«Я не буду пересказывать историю Леона» — Зак Креггер о фильме по Resident Evil

Андрей Квасков
12 августа 13:13
43
1 минута на чтение
Режиссер новой экранизации Resident Evil Зак Креггер («Варвар», «Орудия») подтвердил, что фильм не станет пересказом сюжетов из игр.
По его словам, картина сохранит дух и ключевые правила вселенной, но при этом расскажет новую историю, не ограничиваясь знакомыми персонажами.
Зак Креггер
Фильм не нарушит канонов игр. Я большой поклонник серии и хочу создать признание в любви к ней, но сюжет будет оригинальным — я не планирую пересказывать историю Леона, ведь её уже подробно раскрыли в играх.
Премьера фильма намечена на 18 сентября 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
