Новости

«Супермен» Ганна обошел «Бэтмена против Супермена» Снайдера в домашнем прокате

Андрей Квасков
12 августа 11:38
147
1 минута на чтение
«Супермен» Джеймса Ганна собрал $331 млн в домашнем прокате, став самым кассовым фильмом о Кларке Кенте на внутреннем рынке.
Он обошел «Бэтмена против Супермена» ($330 млн) и «Человека из стали» ($291 млн) Зака Снайдера.
В мировом прокате картина с Дэвидом Коренсветом в главной роли заработала $578 млн — заметно меньше, чем $874 млн, собранные блокбастером с Генри Кавиллом и Бэном Аффлеком.
Тем не менее новинка уже показала результаты лучше всех релизов Marvel этого года, и у фильма есть шанс впервые за 17 лет вернуть DC звание лидера супергеройского жанра после «Темного рыцаря».

