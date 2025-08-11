EA отказалась финансировать ремейк Dragon Age: Origins и переиздание трилогии

Бывший продюсер Dragon Age Марк Дарра рассказал в интервью YouTube-каналу MrMattyPlays, что BioWare не раз предлагала Electronic Arts выпустить обновлённую трилогию ролевой саги. Проект мог бы называться The Champion’s Trilogy, но каждый раз издатель отказывался.
EA, по его словам, посчитала идею слишком затратной и трудоёмкой. Компания вообще редко одобряет переиздания, а в случае с Dragon Age трудностей добавляло то, что Origins, Dragon Age 2 и Inquisition созданы на разных движках. С Mass Effect: Legendary Edition подобных проблем не было — вся трилогия использовала Unreal Engine, что упростило процесс.
В какой-то момент в BioWare даже обдумывали ремейк первой части при участии сторонней команды, однако и эту идею забраковали. Сейчас студия полностью сосредоточена на новой Mass Effect, и возвращаться к ремастерам, по мнению Дарры, она вряд ли будет.
В ноябре 2024 года действующий креативный директор BioWare Джон Эплер уверял, что команда не против перевыпустить
трилогию DA в обновленном виде.