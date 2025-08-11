EA отказалась финансировать ремейк Dragon Age: Origins и переиздание трилогии

Проект мог бы называться The Champion’s Trilogy, но каждый раз издатель отказывался.

EA, по его словам, посчитала идею слишком затратной и трудоёмкой. Компания вообще редко одобряет переиздания, а в случае с Dragon Age трудностей добавляло то, что Origins, Dragon Age 2 и Inquisition созданы на разных движках. С Mass Effect: Legendary Edition подобных проблем не было — вся трилогия использовала Unreal Engine, что упростило процесс. В какой-то момент в BioWare даже обдумывали ремейк первой части при участии сторонней команды, однако и эту идею забраковали. Сейчас студия полностью сосредоточена на новой Mass Effect, и возвращаться к ремастерам, по мнению Дарры, она вряд ли будет.





В ноябре 2024 года действующий креативный директор BioWare Джон Эплер уверял, что команда не против перевыпустить трилогию DA в обновленном виде.

Бывший продюсер Dragon Age Марк Дарра рассказал в интервью YouTube-каналу MrMattyPlays, что BioWare не раз предлагала Electronic Arts выпустить обновлённую трилогию ролевой саги.