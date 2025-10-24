КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели

«Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм
«Люди Икс»: всё о фильмах серии
«Космос по своей сути скучный» — экс-дизайнер Bethesda о Starfield

Андрей Квасков
24 октября 15:32
247
1 минута на чтение
Брюс Несмит, работавший над Starfield и ранее участвовавший в создании The Elder Scrolls и Fallout, поделился своим мнением о проекте в подкасте FRVR.

По словам разработчика, научно-фантастическая RPG получилась «хорошей, но не на уровне культовых серий студии». Несмит отметил, что завышенные ожидания аудитории сыграли против Starfield: если бы за неё взялась другая команда, реакция фанатов была бы мягче.

Главным недостатком Несмит назвал процедурную генерацию, из-за которой планеты «теряют уникальность», а противники «не рождают запоминающихся историй».
Брюс Несмит
Значительная часть моей работы над Starfield была связана с астрономическими деталями. Но космос по своей природе скучен, он ведь буквально описывается, как ничто. Так что, по моему мнению, интерес состоит не в этом. Все рушится, когда планеты начинают казаться одинаковыми и ты больше не ощущаешь вообще никакой новизны.
При этом дизайнер подчеркнул, что гордится своей работой и считает Starfield важным шагом для Bethesda. По его мнению, игра заслуживает уважения — просто «её звёзды не сложились так ярко, как у Skyrim».

Андрей Квасков
