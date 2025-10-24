«Космос по своей сути скучный» — экс-дизайнер Bethesda о Starfield

Несмит отметил, что завышенные ожидания аудитории сыграли против Starfield: если бы за неё взялась другая команда, реакция фанатов была бы мягче.





Главным недостатком Несмит назвал процедурную генерацию, из-за которой планеты «теряют уникальность», а противники «не рождают запоминающихся историй».



По словам разработчика, научно-фантастическая RPG получилась «хорошей, но не на уровне культовых серий студии».