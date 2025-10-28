КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства
Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме

Классика

Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
«Хеллбой» Гильермо дель Торо. Как создавалась дилогия о Парне из пекла
Новости

Лиам Хемсворт сомневался насчет роли Геральта в «Ведьмаке», потому что он большой фанат франшизы

Дмитрий Кинский
28 октября 15:52
238
1 минута на чтение
Лиам Хемсворт, который теперь исполняет главную роль в «Ведьмаке» от Netflix, был не уверен насчет участия в проекте.
По словам актера, он большой фанат франшизы: Хемсворт читал книги, прошел игры и смотрел сериал. Именно это послужило причиной его сомнений.
Кроме того, у шоу уже сформировалась большая аудитория, которая полюбила Генри Кавилла в образе Геральта
Когда ко мне впервые обратились с предложением <сыграть Геральта>, я был очень настороженным. У меня было много сомнений и вопросом по этому поводу. <...> Думаю, если бы я сам не был фанатом, если бы мне было все равно, я бы согласился без колебаний. В конечном счете я принял предложение, потому что я думаю, что смогу достойно исполнить эту роль и привнести интересную интерпретацию в эту часть истории.
Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет 30 октября, а пятый станет для сериала последним.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Издательство АСТ сдаёт в печать третью книгу о Рухе Бучиле

Новости

Визуальная хоррор-новелла «Зайчик» закончится уже в декабре

Новости

Кадры из отменённой онлайн-игры по God of War
Только локации и никаких монстров.

Новости

Sony не заинтересована в покупке Warner Bros. Discovery

Новости

Фанаты требуют, чтобы Disney воскресила фильм про Бена Соло

Новости

Секретная концовка «Доктора Кто» полностью поменяла бы финал (спойлеры!)
Но теперь будущее сериала под вопросом.

Новости

В продолжении «Аколита» были бы Дарт Плэгас и первый Рыцарь Рен
Всё это теперь известно только из книги.

Новости

«Звездные войны» Содерберга о Бене Соло одобрили в Lucasfilm, но Disney не понравился сценарий
У фильма был готовый сценарий и бюджет.

Новости

Актеры из ремейка Silent Hill 2 намекнули на дополнение

Новости

Гильдия сценаристов США выступила против слияния Paramount и Warner Bros.
Подобные мегасделки «подрывают конкуренцию, урезают творческую свободу и грозят катастрофой для всей индустрии»
Показать ещё
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты