Лиам Хемсворт сомневался насчет роли Геральта в «Ведьмаке», потому что он большой фанат франшизы

Лиам Хемсворт, который теперь исполняет главную роль в «Ведьмаке» от Netflix, был не уверен насчет участия в проекте.
По словам актера, он большой фанат франшизы: Хемсворт читал книги, прошел игры и смотрел сериал. Именно это послужило причиной его сомнений.
Кроме того, у шоу уже сформировалась большая аудитория, которая полюбила Генри Кавилла в образе Геральта
Когда ко мне впервые обратились с предложением <сыграть Геральта>, я был очень настороженным. У меня было много сомнений и вопросом по этому поводу. <...> Думаю, если бы я сам не был фанатом, если бы мне было все равно, я бы согласился без колебаний. В конечном счете я принял предложение, потому что я думаю, что смогу достойно исполнить эту роль и привнести интересную интерпретацию в эту часть истории.
Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет 30 октября, а пятый станет для сериала последним.
