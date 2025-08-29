«Ловчий смерти»: трейлер ремейка кровавого фэнтези 1980-х

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
29 августа 10:40
1 минута на чтение
Независимая студия Shout! опубликовала трейлер фильма «Ловчий смерти» (Deathstalker). Это ремейк фэнтези-картины 1983 года. Оригинал был кровавым «би-муви», снятым за небольшой бюджет — и ремейк обещает быть таким же.
По сюжету, на средневековое королевство Абраксеон нападают чудовища, служащие мёртвому колдуну Некромемнону. Главный герой по прозвищу Ловчий Смерти находит на поле боя проклятый амулет, обретает силу тёмной магии, и теперь за ним охотятся убийцы, посланные злодеем.
В главной роли Дэниэл Бернхард — известный каскадёр, игравший небольшие роли в «Матрице», «Голодных играх» и «Логане». Deathstalker выйдет в американский прокат 10 октября, о российской премьере пока неизвестно.

