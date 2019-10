Режиссёр анимационных фильмов «Твоё имя», «Сад изящных слов» и «Пять сантиметров в секунду» Макото Синкай планирует в рамках промо-тура своей новой картины «Дитя погоды» посетить Россию. Об этом он рассказал у себя в твиттере.

Sorry for that ^^. However I'm going to L.A. , Russia, Korea, China for the screening or premiere of "Weathering with you" for now. Possibly other countries as well. Hope see you guys in there. https://t.co/fGLcSqMwB5

— 新海誠 (@shinkaimakoto) October 10, 2019