Режиссёр анимационных фильмов «Твоё имя», «Сад изящных слов» и «Пять сантиметров в секунду» Макото Синкай планирует в рамках промо-тура своей новой картины «Дитя погоды» посетить Россию. Об этом он рассказал у себя в твиттере.

Sorry for that ^^. However I'm going to L.A. , Russia, Korea, China for the screening or premiere of "Weathering with you" for now. Possibly other countries as well. Hope see you guys in there. https://t.co/fGLcSqMwB5 — 新海誠 (@shinkaimakoto) October 10, 2019

Я лечу в Лос-Анджелес, Россию, Корею, Китай на показ или премьеру «Дитя погоды». Возможно, в списке будут и другие страны. Надеюсь, ребята, вас там увидеть.

Пока что прокатчик фильма не подтвердил приезд режиссёра — ждём информации в ближайшее время.

В России «Дитя погоды» выходит 31 октября — примерно в эти дни и стоит ждать прилёта Синкая.