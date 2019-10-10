Режиссёр анимационных фильмов «Твоё имя», «Сад изящных слов» и «Пять сантиметров в секунду» Макото Синкай планирует в рамках промо-тура своей новой картины «Дитя погоды» посетить Россию. Об этом он рассказал у себя в твиттере.

Я лечу в Лос-Анджелес, Россию, Корею, Китай на показ или премьеру «Дитя погоды». Возможно, в списке будут и другие страны. Надеюсь, ребята, вас там увидеть. 

Пока что прокатчик фильма не подтвердил приезд режиссёра — ждём информации в ближайшее время.

В России «Дитя погоды» выходит 31 октября — примерно в эти дни и стоит ждать прилёта Синкая.

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