Инсайдер Дэниел Рихтман у себя на Patreon рассказал, что к экранизации фантастического романа Джонатана Летема As She Climbed Across the Table («Как она взобралась через стол») присоединился постановщик Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума»).

Картина — настоящий долгострой, за который хотели взяться многие годы. Например, в 2011-м к проекту был прикреплён Дэвид Кроненберг. Тогда продюсером выступал Стивен Заиллян («Ганнибал», «Список Шиндлера», сериал «Однажды ночью»). Предполагалось, что сценарий пишет Брюс Вагнер (хотя Кроненберг наверняка бы адаптировал текст под себя).

Аннотация As She Climbed Across the Table соответствует духу романа. Хотя по ней кажется, будто создатели фильма хотят чуть больше внимания уделить странным отношениям героев с чёрной дырой!

Сюжет разворачивается вокруг ускорителя частиц, в котором исследователи создают чёрную дыру. По книге они собирались воспроизвести Большой взрыв в миниатюре, чтобы через образовавшуюся червоточину открыть проход в другую вселенную. В главных ролях — физик Алиса и физик Филип. Алиса подумывает разорвать отношения с Филипом, и на фоне всей ситуации происходит образование чёрной дыры. Учёные дают ей имя Lack («Отсутствие»). Оказывается, что у Отсутствия специфический вкус — некоторые предметы она поглощает (гранат, лампочку, носок с рисунком), а другие нет (кольщик льда, галстук-бабочку и яичницу). Алису привлекает столь необычный разум чёрной дыры. А вот Филип понимает, что у нет шансов покорить Алису, ведь как можно соперничать с тем, у чего нет недостатков — потому что нет никаких качеств вообще?

Книга вышла в далёком 1997-м. Уже тогда она в сатирической форме подняла вопросы квантовых механик и взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Сейчас на сайте GoodReads средняя читательская оценка составляет 3,67 (на основе почти пяти тысячи отзывов).

Интересно, что в конце марта Гондри рассказал, что сейчас занят одним тайным проектом. По его словам, речь идёт об анимации, которую он уже два года готовит для дочери. Неизвестно, останется ли этот мультфильм только семейным проектом постановщика или он всё же увидит свет. В 2013-м Гондри без привлечения сторонних аниматоров и художников снял документальную анимацию «Счастлив ли человек высокого роста? Анимированная беседа с Наомом Чомски» ( Is the Man Who Is Tall Happy?: An Animated Conversation with Noam Chomsky).