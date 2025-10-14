КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры

Классика

«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме
История студии Hanna-Barbera: двое мечтателей, одна мышь и семь премий «Оскар»
Новости

«Мы создали мир, который никто не смог повторить» — бывший дизайнер Skyrim о живучести игры

Андрей Квасков
14 октября 13:54
209
1 минута на чтение
Бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim Брюс Несмит признался в подкасте FRVR, что до сих пор поражён живучести игры.
Брюс Несмит
По всем законам жанра, через год после релиза её должна была заменить другая игра. Но прошел год, два, три, пять... десять лет. У меня лишь один вопрос: «Да что происходит?»
Несмит считает, что секрет успеха — в уникальном подходе к открытому миру.
Брюс Несмит
Я думаю, Skyrim сделал открытый мир так, как до него не делал никто — и немногие попытались повторить после. Мы приняли то, с чем многим разработчикам трудно смириться: в таком мире всегда будут странные, неидеальные и забавные вещи. И если сказать себе, что это нормально — можно получить настоящий алмаз. А вот если пытаться сгладить всё до совершенства и убрать каждую мелочь, которую кто-то назовёт багом, — часть магии исчезнет. Мы не принимали это осознанно, так просто получилось.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Мы же в Питере» — трейлер второго сезона «Волшебного участка»

Новости

Шварценеггер благословил нового «Бегущего человека» на эту роль
Гленн Пауэлл лично заручился поддержкой предшественника.

Новости

Ченнинг Тейтум: «Гамбита» не сняли из-за сцен мутантского секса
«Marvel и Disney на такое никогда бы не пошли».

Новости

Джордж Мартин тоже недоволен задержкой «Ветров зимы»

Новости

Аниме по Duolingo: смотрим первый эпизод
От совы не уйдёшь!

Новости

«Ты кто такая?» — трейлер второго сезона «Фионы и Кейк»

Новости

Джа-Джа Бинкс возвращается — и сам помогает писать свою историю
Выпуск выйдет в феврале.

Новости

СМИ: Warner Bros. отклонила первое предложение Paramount о слиянии

Новости

Культовый хоррор времён Перестройки получит продолжение 30 лет спустя — «Второе прикосновение»
Герман Шендеров написал сценарий.

Новости

Первый трейлер «Домовенка Кузи 2»
Премьера в марте.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты