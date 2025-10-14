«Мы создали мир, который никто не смог повторить» — бывший дизайнер Skyrim о живучести игры

Я думаю, Skyrim сделал открытый мир так, как до него не делал никто — и немногие попытались повторить после. Мы приняли то, с чем многим разработчикам трудно смириться: в таком мире всегда будут странные, неидеальные и забавные вещи. И если сказать себе, что это нормально — можно получить настоящий алмаз. А вот если пытаться сгладить всё до совершенства и убрать каждую мелочь, которую кто-то назовёт багом, — часть магии исчезнет. Мы не принимали это осознанно, так просто получилось.