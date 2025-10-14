«Мы создали мир, который никто не смог повторить» — бывший дизайнер Skyrim о живучести игры

Бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim Брюс Несмит признался в подкасте FRVR, что до сих пор поражён живучести игры.
Брюс Несмит
По всем законам жанра, через год после релиза её должна была заменить другая игра. Но прошел год, два, три, пять... десять лет. У меня лишь один вопрос: «Да что происходит?»
Несмит считает, что секрет успеха — в уникальном подходе к открытому миру.
Брюс Несмит
Я думаю, Skyrim сделал открытый мир так, как до него не делал никто — и немногие попытались повторить после. Мы приняли то, с чем многим разработчикам трудно смириться: в таком мире всегда будут странные, неидеальные и забавные вещи.
И если сказать себе, что это нормально — можно получить настоящий алмаз. А вот если пытаться сгладить всё до совершенства и убрать каждую мелочь, которую кто-то назовёт багом, — часть магии исчезнет. Мы не принимали это осознанно, так просто получилось.
