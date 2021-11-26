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    Новости

    Нейросеть генерирует сюжет фильмов по постерам. Получается какая-то чушь

    26 ноября 2021
    26.11.2021
    1470
    1 минута на чтение

    Инженеры из DeepKlarity Techologies создали нейросеть под названием Poster2plot, которая генерирует текстовое описание фильмов, если «скормить» ей постеры.

    Она распознает людей, животных и некоторые слова, но в целом созданные таким образом синопсисы мало имеют общего с реальными сюжетами картин.

    Мы опробовали нейросеть на нескольких актуальных постерах. Самим испытать ее можно на сайте Hugging Face.

    «Матрица: Воскрешение»

    История молодого человека, который вынужден признать свое прошлое, когда его обвиняют в убийстве. Герой проходит через испытания и невзгоды жизни, а также пытается примириться со своим прошлым и последствиями своих действий. Основано на реальных событиях.

    «Соколиный глаз»

    Это история группы друзей, которые отправляются в путешествие, чтобы найти затерянное сокровище. Однако сокровище оказывается не таким, каким они себе его представляли. Герои должны найти сокровище, пока не стало слишком поздно. Найдут ли они его? Или они обнаружат правду? Станут ли они теми, кто спасет…

    «Человек-паук: Нет пути домой»

    Группа студентов колледжа оказывается в ловушке альтернативной реальности, где они вынуждены бороться за свою жизнь против сил зла. По ходу дела они узнают, что единственный способ спасти свою жизнь — дать отпор.

    «Последний богатырь: Посланник тьмы»

    Группа друзей отправляется на отдаленный остров на северо-западе Тихого океана, где они встречают загадочную женщину, которая утверждает, что является дочерью богатой семьи. Вскоре они узнают, что у этой загадочной женщины есть секрет, который навсегда изменит их жизнь. Смогут ли они остановить ее? Или им придется бороться за…

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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