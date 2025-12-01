Netflix выпустил артбук по «Кейпоп-охотницам на демонов». Он доступен на сайте под саундтрек

Netflix анонсировал официальный артбук по мультфильму «Кейпоп-охотниц на демонов». Печатная версия выйдет в 2026 году, но самое приятное — он уже доступен
в цифровом формате на отдельном сайте.
Это интерактивная 142-страничная галерея с горизонтальной прокруткой и саундтреком, который играет прямо во время просмотра.
Внутри: образы Руми, Зои и Миры, альтернативные версии персонажей, дизайн врагов, окружение, детали реквизита и масса визуальных мелочей.
Предзаказы стартуют 1 января 2026 года, а отправки запланированы на 1 февраля.