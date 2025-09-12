КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Гигер и сотворение «Чужого»
«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами
Новая Fire Emblem и Resident Evil Requiem — что показали на Nintendo Direct

Дмитрий Кинский
12 сентября 17:45
2 минуты на чтение
Nintendo провела большую презентацию, в рамках которой показала грядущие игры для Nintendo Switch 2.
Мы собрали самые крутые трейлеры и анонсы.

Super Mario Galaxy Movie

Сиквел «Супер Братьев Марио в кино» получил название Super Mario Galaxy Movie. Крис Пратт и Джек Блэк вернутся к ролям Марио и Боузера.
Премьера состоится 3 апреля 2026 года.
Super Mario Galaxy 1 + 2

Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2 получат ремастеры, которые выйдут на Nintendo Switch и Switch 2.
Релиз состоится 2 октября.
Pokémon Legends Z-A

Nintendo объявила, что новые «Покемоны» выйдут уже 16 октября. Также компания анонсировала дополнение — Mega Dimension..
Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder получит ремастер для Nintendo Switch 2 и дополнительный контент для мультиплеера.
Переиздание выйдет весной 2026 года.
Yoshi and the Mysterious Book

Состоялся анонс новой игры про Йоши, которая выйдет весной 2026 года.
Pokémon Pokopia

В 2026 году выйдет Pokémon Pokopia — это игра в духе Animal Crossing, в которой нужно будет создавать и обустраивать дом для покемонов.
Final Fantasy VII Remake: Intergrade

Ремейк jRPG выйдет на Nintendo Switch 22 января.
Dragon Quest VII Reimagined

Культовая jRPG Dragon Quest VII 2001 года получит ремейк. Релиз состоится 5 февраля.
Mortal Kombat: Legacy Collection

Сборник файтингов из серии Mortal Kombat выйдет на Nintendo Switch и Switch 2 уже 30 октября.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Состоялся анонс ремейка сурвайвл-хоррора Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Релиз намечен на начало 2026 года.
Resident Evil Requiem

Новая Resident Evil выйдет на Nintendo Switch 27 февраля. Тогда же на гибридной консоли появятся Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil Village.
Fire Emblem: Fortune's Weave

Nintendo Direct анонсировала новую часть Fire Emblem с подзаголовком Fortune's Weave.
Игра выйдет в 2026 году.
Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond обзавелась точной датой релиза — 4 декабря.
Hades II

Сиквел популярного «рогалика» выйдет из раннего доступа уже 25 сентября.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

