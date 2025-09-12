Новая Fire Emblem и Resident Evil Requiem — что показали на Nintendo Direct

Nintendo провела большую презентацию, в рамках которой показала грядущие игры для Nintendo Switch 2.

Super Mario Galaxy Movie. Крис Пратт и Джек Блэк вернутся к ролям Марио и Боузера.

Сиквел «Супер Братьев Марио в кино» получил название Super Mario Galaxy Movie.

Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2 получат ремастеры, которые выйдут на Nintendo Switch и Switch 2.

Nintendo объявила, что новые «Покемоны» выйдут уже 16 октября. Также компания анонсировала дополнение — Mega Dimension..

Super Mario Bros. Wonder получит ремастер для Nintendo Switch 2 и дополнительный контент для мультиплеера.

Состоялся анонс новой игры про Йоши, которая выйдет весной 2026 года.

