Новая Fire Emblem и Resident Evil Requiem — что показали на Nintendo Direct

Nintendo провела большую презентацию, в рамках которой показала грядущие игры для Nintendo Switch 2.
Мы собрали самые крутые трейлеры и анонсы.
Super Mario Galaxy Movie
Сиквел «Супер Братьев Марио в кино» получил название Super Mario Galaxy Movie. Крис Пратт и Джек Блэк вернутся к ролям Марио и Боузера.
Премьера состоится 3 апреля 2026 года.
Super Mario Galaxy 1 + 2
Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2 получат ремастеры, которые выйдут на Nintendo Switch и Switch 2.
Релиз состоится 2 октября.
Pokémon Legends Z-A
Nintendo объявила, что новые «Покемоны» выйдут уже 16 октября. Также компания анонсировала дополнение — Mega Dimension..
Super Mario Bros. Wonder
Super Mario Bros. Wonder получит ремастер для Nintendo Switch 2 и дополнительный контент для мультиплеера.
Переиздание выйдет весной 2026 года.
Yoshi and the Mysterious Book
Состоялся анонс новой игры про Йоши, которая выйдет весной 2026 года.
Pokémon Pokopia
В 2026 году выйдет Pokémon Pokopia — это игра в духе Animal Crossing, в которой нужно будет создавать и обустраивать дом для покемонов.
Final Fantasy VII Remake: Intergrade
Ремейк jRPG выйдет на Nintendo Switch 22 января.
Dragon Quest VII Reimagined
Культовая jRPG Dragon Quest VII 2001 года получит ремейк. Релиз состоится 5 февраля.
Mortal Kombat: Legacy Collection
Сборник файтингов из серии Mortal Kombat выйдет на Nintendo Switch и Switch 2 уже 30 октября.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
Состоялся анонс ремейка сурвайвл-хоррора Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Релиз намечен на начало 2026 года.
Resident Evil Requiem
Новая Resident Evil выйдет на Nintendo Switch 27 февраля. Тогда же на гибридной консоли появятся Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil Village.
Fire Emblem: Fortune's Weave
Nintendo Direct анонсировала новую часть Fire Emblem с подзаголовком Fortune's Weave.
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond обзавелась точной датой релиза — 4 декабря.
Hades II
Сиквел популярного «рогалика» выйдет из раннего доступа уже 25 сентября.
