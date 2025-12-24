Новый мультфильм «Легенда об Аанге» не выйдет в кино

Студия Paramount отказалась от идеи выпустить в кинотетрах новый мультфильм по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Вместо этого он выйдет сразу на стриминге Paramount+. Дата премьеры не изменилась — 9 октября 2026 года.
Этот мультфильм планируется как продолжение сериала и рассказывает о молодости взрослого Аанга. Фильм поставила Лорен Монтгомери, работавшая над мультфильмами и мультсериалами по комиксам DC. Среди актёров озвучки — Дейв Батиста и Тайка Вайтити.
Для российского зрителя этот перенос может быть даже хорошей новостью: он сможет увидеть цифровую версию онлайн раньше.
