Новинки

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!

«Навсикая из Долины Ветров»: как родилась легенда Миядзаки
Как Тим Бёртон возродил Бэтмена на экране
Новый трейлер фильма «Простоквашино»

Андрей Квасков
29 сентября 12:11
262
1 минута на чтение
«Атмосфера кино» опубликовала новый трейлер лайв-экшен адаптации «Простоквашино». Режиссером выступил Сарик Андреасян («Защитники»).
Синопсис
Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.
Главные роли сыграли Роман Панков («Денискины рассказы»), Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко и другие актеры.
Премьера фильма состоится 1 января 2026 года.

