Новый трейлер фильма «Простоквашино»

«Атмосфера кино» опубликовала новый трейлер лайв-экшен адаптации «Простоквашино». Режиссером выступил Сарик Андреасян («Защитники»).
Синопсис
Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.
Главные роли сыграли Роман Панков («Денискины рассказы»), Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко и другие актеры.
Премьера фильма состоится 1 января 2026 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.