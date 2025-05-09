Фильм «Очи»: рукотворная гуманистическая сказка

Режиссёр Исайя Саксон, как и многие молодые перспективные творцы, начинал с видеоклипов. В 2008 году его студия Encyclopedia Pictura выпустила красивейший ролик на песню Бьорк «Wanderlust», который сочетал съёмки с живыми актёрами и кукольную анимацию. Набравшись смелости, Саксон решился на полнометражное кино. Кредит доверия был высок: проект дебютанта профинансировала нашумевшая студия А24, а на главные роли подписались крупные голливудские звёзды.



