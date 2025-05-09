Фильм «Очи»: рукотворная гуманистическая сказка

Девочка Юрайя (Хелена Ценгель) живёт с отцом на покрытом горами и лесами восточноевропейском острове. В их деревне в основном выращивают скот и занимаются земледелием. Мама Юрайи Даша (Эмили Уотсон) ушла из семьи, а отец Максим (Уиллем Дефо) посвятил всё свободное время охоте на очи — существ из местных легенд. Очи вполне реальны — они воруют овец и гусей (возможно, даже людей), а их ядовитый укус смертелен. Всё меняется, когда Юрайя находит попавшего в капкан детёныша очи. Теперь она считает своим долгом вернуть его матери.
Жанр: низкое фэнтези
Режиссёр: Исайя Саксон
В ролях: Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Хелена Ценгель
Премьера: 26 января 2025 (мир), 8 мая 2025 (российский прокат)
Продолжительность: 95 мин
Похоже на: «Королевство полной луны» (2012), «Принцесса Мононоке» (1997), «Как приручить дракона» (2010), «Инопланетянин» (1982), «Мак и я» (1988)
Режиссёр Исайя Саксон, как и многие молодые перспективные творцы, начинал с видеоклипов. В 2008 году его студия Encyclopedia Pictura выпустила красивейший ролик на песню Бьорк «Wanderlust», который сочетал съёмки с живыми актёрами и кукольную анимацию. Набравшись смелости, Саксон решился на полнометражное кино. Кредит доверия был высок: проект дебютанта профинансировала нашумевшая студия А24, а на главные роли подписались крупные голливудские звёзды.
И самих очи, и весь остальной сюжет Саксон придумал сам, а работа над фильмом шла целых шесть лет. Дело в том, что несмотря на фэнтезийную составляющую, в фильме нет компьютерной графики — все эффекты там практические, а некоторые сцены частично нарисованы вручную или выполнены в виде миниатюр. Детёнышем очи, вокруг которого строится история, на съёмочной площадке управляли аж семь человек. Из-за необычного вида промоматериалов режиссёра обвиняли в использовании искусственного интеллекта, на что он был сильно обижен — шутка ли, для фильма он собственноручно нарисовал около двухсот задников!
Для неподготовленного российского зрителя самое начало фильма может стать сюрпризом. Действие происходит в бедной деревне вымышленной восточноевропейской страны, и немедленное узнавание может вызвать неловкость. На экране, скорее всего, условная Румыния, тем более что съёмки велись в Трансильвании. Несмотря на потрясающей красоты местные пейзажи, все эти до боли знакомые рваные ватники, мусор, тельняшки и ковры с оленями навевают отчётливый флёр батиного гаража или дедовой дачи. Если вы будете смотреть фильм без дубляжа, то быстро поймёте, что главную героиню вообще-то зовут не Юрайя, а Юрий. Из развлечений у местных в основном драки, алкоголь и охота на очи, которой почему-то занимаются дети. Всё это рисует место, скорее похожее на стереотипное казахское село из «Бората», чем на настоящую румынскую деревушку.
Несмотря на странный сеттинг, кино напоминает причудливую смесь знакомых историй спилберговского «Инопланетянина», фильмов Уэса Андерсона, Дэниелов (причём скорее «Человек — швейцарский нож», а не «Всё везде и сразу») и аниме Хаяо Миядзаки. Исайя Саксон проходит традиционный путь всех новичков: его фильм вбирает в себя всё хорошее из творений более опытных коллег. Стиль у него получился одновременно уникальный и узнаваемый (см. режиссёров выше) — наивный, добрый, сказочный, но при этом слегка дискомфортный. Это не совсем уютная детская сказка, и брезгливое «фууу» вы во время просмотра будете говорить чуть ли не чаще, чем умилённое «о-о-о!». Для лучшего понимания скажем: если вам неприятно, когда в кадре едят живых жуков и козявки из носа, крепитесь.
Очи получились действительно не жуткими, а вполне славными, и напоминают реально существующих золотистых курносых обезьян. Их линия очень похожа на каждую вторую печальную историю вымирающего вида. Как и умнейшие новозеландские попугаи кеа, они покусились на скот, за что их начали безжалостно истреблять местные фермеры.
Если вы видели хоть один фильм, где ребёнок спасает опасное существо, которое оказывается добрым, то с сюжетом «Очи» вы в целом уже знакомы. Это не спойлер — как только эти славные обезьянки появляются на экране, даже малейший саспенс пропадает. Зрители в кинозале искренне удивлялись, почему их вообще боятся и за что убивают. Конечно, как и любое дикое животное, они могут постоять за себя, но обвинить их в особой кровожадности довольно сложно.
Это кино выстроено из старых добрых клише, которые не всегда хорошо сочетаются между собой. Да, «Очи» сделан хоть и с любовью, но явно малоопытной рукой — её обладателю ещё учиться и учиться наполнять симпатичную форму осмысленным содержанием. Однако всё это не умаляет важности гуманистического посыла. С природой действительно нужно жить в гармонии, и если мы чего-то не понимаем, это вовсе не обязательно пытаться уничтожить. Очи, кстати, звери не слишком-то и волшебные — из необычных способностей у них только коммуникативные (какие именно — узнаете из фильма). Режиссёр признавал, что важность коммуникации — одна из ключевых идей его ленты, и общий язык нужно пытаться найти даже с теми, кто от нас сильно отличается.
Визуально «Очи» и правда напоминает экспериментальный видеоклип — в нём есть аниматроника, нарисованные фоны там и сям, рукотворные декорации в сочетании с натурными съёмками и странные, странные детали. Эмили Уотсон тут щеголяет деревянной рукой, Уиллем Дефо выходит на охоту в старинных доспехах, а местный детский отряд по борьбе с очи напоминает не то скаутов из «Королевства полной луны», не то пропавших мальчишек из Нетландии.
Характеры героев, за исключением Юрайи (Юрия?), прописаны схематично. Девочка же получилась живой, непосредственной и совершенно естественной — у Хелены Ценгель явно большое будущее в авторском кино. Финн Вулфхард, который играет её сводного брата Петро, за весь фильм произносит от силы пару фраз, и «Очи» вряд ли останется в списке его актёрских достижений. Зато о Дефо и Уотсон и говорить не нужно — им достаточно просто быть в кадре, чтобы получилось хорошо.
Режиссёр-дебютант Исайя Саксон умудрился сшить воедино целую охапку идей и отсылок. «Очи» похож на очаровательную куклу ручной работы — в неё вложено много любви, времени и стараний, и создатели ею очень гордятся. Ну и что, что у неё временами вываливается глаз, а из бока торчит клок ваты — она всё равно очень добрая, а кукольники в следующий раз справятся ещё лучше.
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