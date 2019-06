Организаторы фестиваля исключили ведущего игры из-за жалобы участницы на шок-сцены с изнасилованием

Возможно, вы слышали недавнюю громкую историю, в которой рассказывалось о жалобе одного из игроков на изнасилование в рамках D&D?

Подобный случай действительно произошёл, но не в D&D — в другой ролевой игре. И недавно эта история получила продолжение.

В начале июня в социальных сетях и СМИ разошёлся рассказ пользовательницы твиттера Анджули Клейден, которая поделилась впечатлениями о «худшей игре в жизни» с фестиваля UK Games Expo 2019.

Just had the worst rpg experience of my life. Signed up for a Things from the Flood game and the GM decided it would be perfectly all right to have all our characters kidnapped and gang raped without discussing it with anyone first. Told us he enjoyed the shock factor of it…

