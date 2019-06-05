Организаторы фестиваля исключили ведущего игры из-за жалобы участницы на шок-сцены с изнасилованием

Возможно, вы слышали недавнюю громкую историю, в которой рассказывалось о жалобе одного из игроков на изнасилование в рамках D&D?

Подобный случай действительно произошёл, но не в D&D — в другой ролевой игре. И недавно эта история получила продолжение.

В начале июня в социальных сетях и СМИ разошёлся рассказ пользовательницы твиттера Анджули Клейден, которая поделилась впечатлениями о «худшей игре в жизни» с фестиваля UK Games Expo 2019.

Just had the worst rpg experience of my life. Signed up for a Things from the Flood game and the GM decided it would be perfectly all right to have all our characters kidnapped and gang raped without discussing it with anyone first. Told us he enjoyed the shock factor of it… — 👁️💥Anjuli 👑 Queen of the Beholders👁️💥 (@GeekGirlBookWrm) May 31, 2019

Только что пришла с худшей игры в моей жизни. Подписалась сыграть в Things from the Flood и GM решил, что будет прекрасной идей похитить наших персонажей и устроить массовое изнасилование без первоначального обсуждения. Просто сказал, что он наслаждался шок-сценой.

В комментариях Анджули пояснила, что она пришла на игру со своим младшим братом, который впервые играл в настольные ролевые игры. Пользователи также обнаружили скриншот из формы регистрации, в котором у игры стояла пометка 18+ — других предупреждений о шокирующем содержании не было.

Things of the Flood позиционируется разработчиками как мрачная фантастическая игра об альтернативных 90-х, где большую роль в обществе играют различные машины и технологии. В ней игроки берут на себя роли подростков, которые разбираются как с проблемами в личной жизни, так и с сверхъестественными и техногенными угрозами.

На сообщения Анджули обратила внимание администрация фестиваля. На следующий день на сайте UK Games Expo появился пост, в котором организаторы извинились перед посетительницей и объявили, что окажут любую психологическую помощь другим игрокам. Кроме того, администрация отменила все остальные игры ведущего — Кевина Рольфа — и запретила ему появляться на фестивале.

История разошлась в том числе в крупных СМИ, например, в «Би-би-си», на что обратила внимание сама Анджули. Она возмутилась, что издание с ней не связалось, и потому написала в редакцию развёрнутое письмо.

It seems I've made the local BBC news — though no one at the @BBC contacted me about it… Players 'distressed' by gang-rape role-playing game https://t.co/hG1ZhoO5lQ — 👁️💥Anjuli 👑 Queen of the Beholders👁️💥 (@GeekGirlBookWrm) June 1, 2019

Спустя пару дней портал Postmortem Studios взял интервью у Рольфа, чтобы выяснить обстоятельства игры. Ведущий отверг сцену изнасилования — ссылаясь в том числе на свои заметки и записи, сделанная на игре (не уточняется, идёт ли речь об аудиозаписи — прим. МирФ). По его словам, на игре действительно было несколько мрачных и жестоких сцен, стартовая звучала так:

Вы просыпаетесь в кузове фургона. Голые, пристёгнутые наручниками друг к другу, с болью в области задниц. Ребята с пушками, стоявшие рядом, заставляют вас выйти из фургона и говорят «Бегите».

Рольф пояснил, что участники знали про рейтинг 18+ и согласились на жёсткие сцены. Все записавшиеся игроки были старше 18 лет, их персонажи тоже были совершеннолетними. Отдельно он уточнил, что Things from the Flood сама по себе рассчитана на взрослых, как и её предшественница Tales from the Loop (хотя это не так, TftL позиционируется как игра про подростков в духе «Очень странных дел» — прим. МирФ).

Ведущий подчеркнул, что он знал про все правила фестиваля, потому что проводит игры на UKexpo примерно восемь раз в год в течение 10 лет. По его словам, никаких жалоб на игру не было — только один из игроков остался разочарован тем, что в приключении не было роботов.