Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро. На пресс-дне стримингового сервиса им показали 27 минут первого эпизода. Критики остались в восторге.

This is the Star Wars thing I've been waiting for! While I love the Skywalker saga, I've wanted to see new characters and places explored in depth which can only be done over multiple episodes in a series format. Cannot wait to see more of @themandalorian. pic.twitter.com/exRmsLTYzU — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 19, 2019

Эта та штука по «Звёздным войнам», которую я давно ждал! Я, конечно, люблю сагу о Скайуокерах, но всегда хотелось увидеть новых персонажей и новые локации в таком формате. Жду не дождусь ещё больше «Мандалорца».

Just watched 27 minutes of Mandalorian footage and legit cried. Can’t say much but — This is real and it’s happening and it feels SO FREAKING STAR WARS pic.twitter.com/A56KJBc1GH — Ash Crossan (@AshCrossan) October 19, 2019

Только что посмотрел 27 минут «Мандалорца» и правомерно поплакал. Не могу рассказать никаких деталей, но это реально, это происходит и ощущается как ГРЁБАННЫЕ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».

Saw ~27 minutes of #TheMandalorian footage this morning. Always difficult to make sense of a bunch of disconnected scenes but it looks intense, surprisingly dark and very expensive. — Lindsey Bahr (@ldbahr) October 19, 2019

Посмотрела 27 минут «Мандалорца» этим утром. Это всегда сложно разбираться в куче разрозненных сцен, но это выглядит напряженно, на удивление темно и очень дорого.

Saw almost 30 minutes of #TheMandalorian footage this morning. It's truly incredible. It looks like the films, feels innately Star Wars, introduces new concepts, and adds layers that people have been waiting to see for a long time. pic.twitter.com/4JVB16pMAL — Mansoor Mithaiwala (@MansoorAYM) October 19, 2019

Видел почти 30 минут «Мандалорца» сегодня. Это по-настоящему потрясающе. Выглядит как фильмы, ощущается как «Звёздные войны» и добавляет то новое, чего люди долго ждали.

Oh wow THE MANDALORIAN footage looks incredible. We saw IG-88 attacking, we saw Salacious Crumb being barbecued for a meal. And Werner Herzog as some sort of galactic gangster who has his own team Stormtroopers — Mike Ryan (@mikeryan) April 14, 2019

Кадры «Мандалорца» выглядят просто невероятно. Мы видели атакующего IG-88, поджаренного Салациуса Крамба и Вернера Херцога как некого галактического ганстера со своей собственной командой штурмовиков.

Эпизоды первого сезона будут выходить на Disney+ следующим образом: